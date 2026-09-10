Debatt: Flytta inte sjukvården till Stockholm

Vårdcentralen ska vara den bästa vården för patienterna, skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När andra partier föreslår att sjukvården ska förstatligas, så säger vi nej. Sjukvården blir inte bättre av att centraliseras till en myndighet i Stockholm. Tvärtom. Förstatligande av vården är en omorganisation som kommer att kasta in svensk sjukvård i oförutsägbarhet under tio år framåt, en otroligt stor myndighet som är svår att blicka över både för patienter och personal. Notan hamnar hos patienterna, medan politiker slåss om organisationsschemat. Det är oansvarigt.

Den parlamentariskt sammansatta vårdansvarskommittén som regeringen tillsatte utredde frågan under två års tid med hjälp av tunga experter. Slutsatsen var tydlig om att ett förstatligande av vården inte alls löser sjukvårdens utmaningar, men att det däremot krävs ett större nationellt ansvar inom flera områden, så som kompetensförsörjning, läkemedel, vaccination, screening, rättspsykiatri och luftburen ambulanssjukvård. Inget av detta förutsätter att regionerna avvecklas.

Att slå samman 21 regioner till en gigantisk nationell myndighet vore den största omorganisationen i svensk förvaltnings moderna historia. Att lova kortare köer som första effekt är rent önsketänkande. Istället riskerar ett förstatligande att leda till minskade möjlighet för människor att påverka och utkräva ansvar.

Centerpartiet har bidragit till utvecklingen av Halland som Sveriges bästa livsplats och regionens starka utgångsläge i den oroliga tid som denna mandatperiod inneburit med pandemi, kriget i Ukraina och krigen i mellanöstern. Hälso- och sjukvården i Halland är bland de främsta och arbetslösheten bland de lägsta i Sverige. Vi vill lokalt tillsammans med vår kompetenta personal kunna fortsätta fatta kloka beslut som ger hallänningarna en hälso- och sjukvård av bästa kvalitet.

Vi vill att Sverige slutar slåss om skylten på dörren och i stället möter vårdens riktiga utmaningar, inte minst vad gäller den psykiska ohälsan hos barn och unga. I Halland behöver vi fortsätta satsningarna på vårdcentralerna för ökad tillgänglighet för både fysiska och psykiska symptom, fortsätta stärka ”En väg in”, korta väntetiderna till BUP och bygga ut ungdomsmottagningar till 25 år. Inget av det kräver att en enda region läggs ner. Vi behöver vara kloka med hallänningarnas pengar och fortsätta säkerställa nära och tillgänglig vård i Halland.

Elisabeth Svensson Agerbjer (C), regionråd i Region Halland

Christofer Bergenblock (C), hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

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