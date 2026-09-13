En person till sjukhus – efter olyckan på E6

En trafikolycka på E6 med flera bilar har inträffat. Vägen stängdes av och det är långa köer.
Olyckan ska ha skett på E6:an i höjd med Onsala-avfarten. Flera bilar ska ha varit inblandade och olyckan har mycket stor påverkan på trafiken. Polisen är på plats.
Klockan 10 sträcker sig köerna till Hanhals.
– Larmet kom in strax efter klockan 09. Det är två bilar inblandade och initialt blockerade de hela vägen. Personerna ska vara vakna och talbara och det framgår inte om det finns behov av ambulans, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson Region Väst.
Klockan 10.20 var ett körfält öppet igen.
En person fick köras till sjukhus efter olyckan, enligt SOS Alarm. Skadeläget är oklart.
– Det har upprättats en anmälan om att man ej har anpassat avstånd till framförvarande fordon, ingen delgiven misstanke, säger Tamara Fuentes på polisens ledningscentral.
✔ Jakten ✔ Nyckelfaktorerna ✔ Hyllningen
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.