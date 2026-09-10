Debatt: Bra att läsa på innan man skriver

Replik på V:s: "Det nya skolpartiet?"
Vänsterpartiet försöker i insändare ge sken av att Liberalerna egentligen skulle vara motståndare till mindre klasser. Det är inte bara fel, det är anmärkningsvärt historielöst.
Problemen med växande klasser började när skolan kommunaliserades och avreglerades, en reform som Vänsterpartiet stod bakom. Då försvann också reglerna om hur många elever det maximalt fick vara i en klass.
Nu driver Liberalerna frågan nationellt och lokalt att återinföra ett tak för klasstorlekar, finansierat med statliga pengar. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning om hur detta ska genomföras.
Det hade alltså varit klokt av Violet Dunér (V) att läsa på innan hon skriver.
När elevkullarna nu minskar har vi en unik möjlighet att minska klasstorlekarna utan att försämra lärartätheten. Den möjligheten tänker Liberalerna ta.
Men Vänsterpartiet borde kanske först göra upp med sina egna problem innan man börjar dela ut pekpinnar till andra. Vänsterpartiet har under lång tid haft betydande problem med personer och miljöer som relativiserat terrorism, spridit antisemitism och ursäktat eller romantiserat Putins regim.
Det borde (V) ägna sig att hantera medan vi fokuserar på kunskap, arbetsro och att varje elev ska synas. Liberalerna tänker förändra framtiden.
Tommy Rydfeldt (L)
Kandidat kommunfullmäktige
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