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DEBATT 2026-09-15 KL. 10:00

Debatt: Sluta mata vildsvinen med fallfrukt

Debatt: Sluta mata vildsvinen med fallfrukt
"Sluta mata vildsvinen med fallfrukt," skriver debattören. Foto: Pixabay

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Varje höst fylls lokala Facebook-grupper i Kungsbacka av inlägg från jägare som tacksamt tar emot fallfrukt för att ”mata djuren i skogen”. Det låter som en fin och behjärtansvärd gärning, men sanningen bakom dessa foderplatser är en helt annan.

I själva verket handlar det nästan uteslutande om att göda vildsvin för att hålla stammarna artificiellt höga. Detta skapar enorma problem för både bönder, villaägare och trafiksäkerheten. Det hela blir direkt parodiskt när man ser till Kungsbacka kommuns egen politik.

Kommunen har beslutat att införa skottpengar på vildsvin för att med skattemedel försöka få bukt med den problematiska stammen. Men medan kommunen gör vad de kan för att minska antalet vildsvin, motarbetas insatsen av enskilda jägare som åker runt och hämtar gratis äpplen för att föda upp dem.

Det är en minst sagt absurd situation: skattebetalarna finansierar avskjutningen av vildsvin, samtidigt som privatpersoner och jägare förser samma djur med gratis lyxmat i skogen. Det blir ett nollsummespel där ena sidan försöker trycka ner stammen medan den andra sidan ser till att suggorna föder större kullar och att fler kultingar överlever.

Resultatet av denna obalans ser vi i form av sönderbökade villaträdgårdar, förstörda skördar för våra lokala bönder och en ökad risk för viltolyckor på vägarna. Argumentet att skogens djur behöver frukten för att överleva håller dessutom inte. Så här års svämmar naturen över av naturlig föda i form av ekollon, rötter och bär. De vilda djuren klarar sig alldeles utmärkt på egen hand. Genom att skänka bort dina äpplen gör du inte en god gärning – du förlänger bara ett problem som drabbar hela lokalsamhället.

Vill du göra skillnad på riktigt? Låt frukten ligga kvar till småfåglarna, gör must, kompostera eller kör den till återvinningen så att den blir till biogas. Men sluta ge bort gratis foder till vildsvinen, särskilt när vi gemensamt betalar skottpengar för att bli av med dem.

Jonas



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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