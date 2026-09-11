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DEBATT 2026-09-16 KL. 10:15

Debatt: Vi kan inte förhandla med naturlagarna

Debatt: Vi kan inte förhandla med naturlagarna
Debattören skriver om klimatpolitiken och vikten av att beslut grundas i vetenskap och forskning. Foto: Pixabay

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TV-klipp och nyheter

Det finns politiska frågor där kompromisser är både möjliga och nödvändiga.

Klimatet är annorlunda. Vi kan förhandla om skattesatser, budgetramar och hastigheten i olika reformer. Men vi kan inte förhandla med fysiken. Koldioxid absorberar värmestrålning oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Ett varmare hav expanderar oavsett opinionsmätningar. Is smälter när temperaturen stiger oavsett vad som skrivs på sociala medier.

Det är därför klimatpolitiken måste börja i vetenskapen. Sedan kommer politiken:

Hur fördelar vi kostnaderna? Hur gör vi omställningen socialt rättvis? Hur hjälper vi människor och företag att ställa om? Vilka investeringar gör vi först?

Där finns gott om utrymme för olika åsikter. Men själva problembeskrivningen kan inte vara valfri.

Det oroar mig därför när vetenskap allt oftare behandlas som ytterligare en åsikt bland andra.

Experter kan naturligtvis ha fel. Forskning ska granskas, kritiseras och utvecklas. Det är själva poängen med vetenskap.

Men motpolen till forskning är inte vad någon råkade läsa i ett Facebookinlägg.

Ett samhälle som fattar stora beslut om klimat, hälsa eller miljö måste utgå från bästa tillgängliga kunskap. Annars fattar vi beslut med ögonbindel.

Naturen kommer inte göra några undantag för att vi valde att inte titta. Tellus följer naturlagarna. Inte folks magkänslor.

Christine Tidåsen universitetslektor vid Linneuniversitetet

Riksdagskandidat för Miljöpartiet de gröna

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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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