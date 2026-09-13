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NYHETER 2026-09-15 KL. 13:15
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Sundqvist (S) om valresultatet: "Inte bra, men inte katastrof"

Av Joel Johansson

Valdagen blev en tuff sådan för Socialdemokraterna, både lokalt och på riksnivå. På kommunal nivå minskade dock inte partiet lika mycket som på riksnivå.
– Det var väl lite plåster på såren, säger Magdalena Sundqvist (S).

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