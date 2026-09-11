Debatt: Den närmaste vårdcentralen ska vara den bästa

I debattartikeln lyfts frågan om den nära vården och hur vårdcentralerna ska ge en trygg och jämlik vård. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När var du på din vårdcentral senast? Högerns paroll om ”vårdval” kallas valfrihet. Men när vårdcentraler präglas av opersonliga telefonköer och brister i tillgänglighet är

valfriheten en illusion. Idag är över hälften (51 %) av alla vårdcentraler och mottagningar i Halland i privata händer – en utveckling som drivs på med offentliga skatteresurser medan den gemensamma vården utarmas.

Ett tydligt exempel på sviket mot hallänningarna är kvinnosjukvården. Regionen har inga planer på att etablera offentliga gynekologiska mottagningar utöver de som finns på sjukhusen

– och där finns ofta ingen möjlighet till återbesök. Istället uppmanas patienter direkt att söka sig till privata alternativ. Det är oacceptabelt. Vårdcentralerna måste få både budget och kompetens att behandla enklare gynekologiska besvär direkt, precis som män kan få hjälp för prostatabesvär.

Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna ska återfå ett tydligt områdesansvar för att arbeta förebyggande i lokalsamhället. Vården ska dessutom vara sömlös: krävs specialistresurser

eller hemsjukvård ska patienten aldrig behöva vänta medan vårdaktörer tvistar om vem som har det ekonomiska ansvaret.

Verklig valfrihet uppstår först när personalen har en bra arbetsmiljö, fler kollegor och tid för varje enskild patient. Det handlar också om rättvisa i hela kroppen: smärtrehabiliteringen måste stärkas och det regionala tandvårdsbidraget utökas – plånboken ska inte avgöra din hälsa.

Ska hela Halland ha en trygg och jämlik sjukvård måste vi stoppa privatiseringskarusellen och satsa på den offentliga nära vården. Din närmaste vårdcentral ska vara den bästa.

Lena Ludvigsson, förstanamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista

Daniel Karlsson, andranamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista

Svetlana Svensson, tredjenamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista

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