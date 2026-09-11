Debatt: Den närmaste vårdcentralen ska vara den bästa

När var du på din vårdcentral senast? Högerns paroll om ”vårdval” kallas valfrihet. Men när vårdcentraler präglas av opersonliga telefonköer och brister i tillgänglighet är
valfriheten en illusion. Idag är över hälften (51 %) av alla vårdcentraler och mottagningar i Halland i privata händer – en utveckling som drivs på med offentliga skatteresurser medan den gemensamma vården utarmas.
Ett tydligt exempel på sviket mot hallänningarna är kvinnosjukvården. Regionen har inga planer på att etablera offentliga gynekologiska mottagningar utöver de som finns på sjukhusen
– och där finns ofta ingen möjlighet till återbesök. Istället uppmanas patienter direkt att söka sig till privata alternativ. Det är oacceptabelt. Vårdcentralerna måste få både budget och kompetens att behandla enklare gynekologiska besvär direkt, precis som män kan få hjälp för prostatabesvär.
Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna ska återfå ett tydligt områdesansvar för att arbeta förebyggande i lokalsamhället. Vården ska dessutom vara sömlös: krävs specialistresurser
eller hemsjukvård ska patienten aldrig behöva vänta medan vårdaktörer tvistar om vem som har det ekonomiska ansvaret.
Verklig valfrihet uppstår först när personalen har en bra arbetsmiljö, fler kollegor och tid för varje enskild patient. Det handlar också om rättvisa i hela kroppen: smärtrehabiliteringen måste stärkas och det regionala tandvårdsbidraget utökas – plånboken ska inte avgöra din hälsa.
Ska hela Halland ha en trygg och jämlik sjukvård måste vi stoppa privatiseringskarusellen och satsa på den offentliga nära vården. Din närmaste vårdcentral ska vara den bästa.
Lena Ludvigsson, förstanamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista
Daniel Karlsson, andranamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista
Svetlana Svensson, tredjenamn på Vänsterpartiet Hallands regionlista
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.