Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt

Förvånansvärt få löften går att följa upp, menar debattören. Foto: Linnea Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag har läst partiernas löften inför valet i Kungsbacka. Inte rubrikerna – budgetarna och siffrorna bakom. Slutsatsen gäller alla. Förvånansvärt få löften går att följa upp.

Ett löfte utan siffra och årtal kan inte brytas. Det är poängen med hur de är skrivna.

Så ser läget ut enligt kommunen själv:

Meritvärdet i nian var 232 i kommunala skolor 2025, mot 238 året innan. Riket låg på 228. Andelen behöriga till yrkesprogram sjönk från 89 till 86 procent. Genomströmningen på gymnasiet var 77 procent 2025 mot 78 procent 2022. Andelen behöriga lärare är 78 procent. Kungsbacka hör till kommunerna där gymnasiebehörigheten försämrats.

Företagsklimatet. Näst sist i Sverige i SKR:s mätning av hur företagen bedömer kommunens service.

Bostäder. Enligt Boverkets enkät 2026 råder underskott, samma svar som 2022, medan 130 andra kommuner rört sig mot balans.

Fyra mått. Inget visar tydlig förbättring.

Löftena mäts i kronor, inte i resultat.

Alliansen lägger 93 miljoner i budget 2027 fördelade på följande sätt, 45 till skolan, 20 till äldreomsorgen, 15 till brottsförebyggande. Skolpengen ska ”öka” meritvärden. Men till vilken siffra, vilket år? Tillbaka till 238 senast 2029?

Skattesänkningen 2026 uppgavs kosta 45 miljoner vilket är samma belopp som skolsatsningen 2027. Varför prioriterades sänkt skatt före skolan redan 2026?

Socialdemokraterna lovar 60 nya lärare och avsätter 80 miljoner. Med snittlön 42 000 kronor och 42 procent arbetsgivaravgifter kostar 60 lärare cirka 42 miljoner per år, drygt halva paketet innan en krona gått till elevhälsa. Det behöver inte vara fel. Men det måste redovisas.

Antalet barn minskar. Lärartätheten kan förbättras i statistiken utan att en enda ny lärare anställs. Mät antalet anställda, inte kvoten.

Den största okända siffran är Kungsbacka arena. 550 miljoner, klar 2028. Bygglovet är beviljat och spaden i marken. Frågan nu är vad kostar driften varje år från 2029, och ur vilken nämnds budget?

Vad jag begär före 13 september är inte fler löften. Färre löften, med tre saker i varje. En siffra, en källa och ett årtal.

Det som går att utvärdera. ”Andelen behöriga till gymnasiet i kommunala skolor ska vara minst 89 procent 2029, mätt av Skolverket.”

Som inte går att utvärdera: ”Vi satsar på skolan.”

De som styr har fyra år av utfall att förklara. De som vill styra har inga siffror att bli utvärderade på. Båda blir väljarens problem.

Jag är ingen politiker. Jag är en invånare som läst källorna. Att en enskild Kungsbackabo behöver göra det jobbet säger något om valrörelsen. Ge oss siffran, källan och årtalet. Sedan kan vi rösta på riktigt.

Stephan Philipson, Onsala

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