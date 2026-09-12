Kvinna misshandlad – polis ryckte ut

Under natten till tisdag misshandlades en kvinna av sin pojkvän. Mannen är greps av polis.
Kvinnan larmade polisen från en adress i Kungsbacka kommun och uppgav att hon blivit misshandlad av sin pojkvän.
När polis kom till platsen befann sig båda parter där.
Mannen, som är i 25-årsåldern, ska ha sparkat och slagit kvinnan. Han greps av polis misstänkt för misshandel.
Kvinnan, som är i 20-årsåldern, ska inte ha behövt uppsöka sjukvård.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.