Kvinna misshandlad – polis ryckte ut

Av Linnea Andersson

Under natten till tisdag misshandlades en kvinna av sin pojkvän. Mannen är greps av polis.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kvinnan larmade polisen från en adress i Kungsbacka kommun och uppgav att hon blivit misshandlad av sin pojkvän.

När polis kom till platsen befann sig båda parter där.

Mannen, som är i 25-årsåldern, ska ha sparkat och slagit kvinnan. Han greps av polis misstänkt för misshandel.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, ska inte ha behövt uppsöka sjukvård.