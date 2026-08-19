Glädjebeskedet: Stjärnan spelklar till premiären

Av Christian Johansson

Under tisdagen presenterades HK Aranäs stjärnvärvning Martin Lindell.

Då fanns det frågetecken inför premiären – det är nu borta.



Handboll. På lördag smäller det för HK Aranäs. Motståndet kunde inte ha blivit tuffare. HK Varberg väntar på bortaplan och länsrivalerna har rustat ordentligt till den här säsongen. Från Önnered plockade man in Pontus Zetterman på ett treårsavtal. De har även värvat Viktor Hedin som tidigare i karriären skjutit sönder serien.

De har även värvat mittsexan Eric Westergren Malmgren som faktiskt vunnit SM-guld med Sävehof och dessutom lirat i handbollsligan med Helsingborg. Westergren Malmgren är dock skadad men då har klubben lockat den tidigare handbollsligaveteranen Rex Blom att göra comeback. Längst bak finns troligen hela seriens främsta burväktare, Carl Aronius.

HK Aranäs kan glädja sig åt en sak. I veckan presenterade de en stjärnsmäll till värvning då Martin Lindell återvänder till svensk handboll och Kungsbacka. Det fanns frågetecken om han skulle bli spelklar till premiären men nu är allt klart och vänsternian är tillgänglig för tränaren Carlos Martin Santos på lördag.

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