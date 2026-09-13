Populär second hand tvingas stänga – letar ny lokal

Alldeles nyligen kom beskedet att den populära second hand butiken blir av med sina lokaler. Tiden är knapp och i nuläget finns ingenstans att ta vägen. Därför tvingas butiken att tacka nej till personer som vill skänka.
– Det är väldigt tråkigt. Vi har haft ett rivningskontrakt men det här blev väldigt hastigt. Vi ska vara ute redan i november, säger Maria Andersson som arbetar i second hand butiken.
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