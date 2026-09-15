Regn och moln väntar – då kommer solen

Det är regn som dominerar i Kungsbacka under torsdagen och även i helgen. Lite solglimtar kan dock smita igenom.
Regnet drar in över Kungsbacka under torsdagen och temperaturen kommer att ligga på omkring 15 grader.
– Det kommer inte att vara så kraftigt men det är regn som dominerar. Det kommer att regna större delen av dagen men något uppehåll kan det bli, säger Catarina Wahlström, meteorolog på SMHI.
Regnet kommer att fortsätta även under natten till fredag.
– På fredagen kan det bli lite sol varvat med moln och skurar. Det som dominerar är ändå regnet.
Även i helgen verkar det vara en hel del regn.
– Det är först framåt måndagen som det kan bli uppehåll och sol.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.