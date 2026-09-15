Regn och moln väntar – då kommer solen

Av Johanna Simonsson

Det är regn som dominerar i Kungsbacka under torsdagen och även i helgen. Lite solglimtar kan dock smita igenom.



En hel del regn väntas innan solen tittar fram. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Regnet drar in över Kungsbacka under torsdagen och temperaturen kommer att ligga på omkring 15 grader.

– Det kommer inte att vara så kraftigt men det är regn som dominerar. Det kommer att regna större delen av dagen men något uppehåll kan det bli, säger Catarina Wahlström, meteorolog på SMHI.

Regnet kommer att fortsätta även under natten till fredag.

– På fredagen kan det bli lite sol varvat med moln och skurar. Det som dominerar är ändå regnet.

Även i helgen verkar det vara en hel del regn.

– Det är först framåt måndagen som det kan bli uppehåll och sol.