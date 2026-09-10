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DEBATT 2026-09-12 KL. 12:30

Debatt: En stabil och mänsklig politik

Debatt: En stabil och mänsklig politik
I debattartikeln lyfts frågan om politiska samarbeten och hur Kungsbacka ska styras. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på SD, "Vårt inflytande gör skillnad" från 8/9

Centerpartiet går till val på att bilda en regering i mitten eftersom vi övertygade om att det är bäst för Sverige om ytterkantspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hålls utanför inflytande. I oroliga tider med krig i världen behövs breda stabila överenskommelser för landets bästa och inte en ideologiskt driven politik som slänger ut människor ur vårt land som har varit här i 20 år och som arbetar och är självförsörjande och bidrar till vårt samhälle. Förutom att det är en djupt omänsklig politik så är den direkt skadlig för företag, kommuner och regioner som mister många av sina anställda. Att kriminella personer som är dömda för allvarliga brott ska utvisas ur vårt land är inget kontroversiellt, men när människor som hållit sig till lagen och gjort allt rätt utvisas då är det något som inte är värdigt ett land som Sverige.

Centerpartiet har i många år fått förtroendet att styra Kungsbacka tillsammans med övriga Allianspartier. Det har resulterat i att vi idag är en trygg kommun som jobbar med tidiga förebyggande insatser, vi har en stabil ekonomi och en välfärd med höga betyg från våra invånare. Jag är övertygad om att Kungsbackas invånare även framöver värdesätter en stabil borgerlig politik med medmänsklighet, framför SD:s ideologiska plakatpolitik som syftar till att ställa grupper mot varandra och slänga ut människor ur Sverige för att man kommer från ett annat land. Rösta på Centerpartiet, vi är garanten för en stabil och mänsklig politik i mitten!

Fredrik Hansson (C)

Kommunalråd

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