Debatt: Personalen gör ett fantastiskt jobb

Det pågår en debatt om hemtjänstpersonalens arbetsvillkor i Kungsbacka.
Här är min bild som vårdtagare.
Jag är av årsmodell 1942 (84 år) och har på grund av sjukdom hjälp av hemtjänstpersonal fem gånger varje dygn. Varje besök varar 15 till 30 minuter.
Det är sällan samma personal, vanligen kommer tre till fyra olika vårdgivare per dag. Totalt har jag säkert träffat över 100 olika vårdare. Eftersom jag är pratsam så har jag ventilerat många frågor med personalen inte minst deras arbetssituation.
Det jag fått till mig är att de trivs mycket bra. Flera yngre som varit vikarier under sommaren har nu fått fast tjänst och är mycket glada för det. Dom trivs och tänker sig fortsätta inom äldreomsorgen och har inte
några planer på att dra vidare.
Bemötandet jag får är lugnt och tryggt. Det är ingen stress och de har gott om tid för det som ska utföras.
Personalen gör ett fantastiskt jobb som jag är mycket tacksam för.
Jan Österdahl
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.