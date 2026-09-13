Bröt sig in i bil vid golfklubb – stal varor för 40 000

Under måndagseftermiddagen skedde en stöld på en parkering vid en golfklubb i Kungsbacka kommun. Polisen har upprättat en anmälan om stöld.
En person ska ha krossat rutan på en parkerad bil intill golfklubben.
– Tyvärr så var det rätt mycket gods i bilen, till ett ganska högt värde. Bland annat en dator och kamerautrustning, med ett värde över 40 000, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
I nuläget finns inga uppgifter om någon misstänkt, men man har upprättat en anmälan om stöld.
✔ Jakten ✔ Nyckelfaktorerna ✔ Hyllningen
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.