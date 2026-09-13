Bröt sig in i bil vid golfklubb – stal varor för 40 000

Av Joel Johansson

Under måndagseftermiddagen skedde en stöld på en parkering vid en golfklubb i Kungsbacka kommun. Polisen har upprättat en anmälan om stöld.



Genrebild. Foto: Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En person ska ha krossat rutan på en parkerad bil intill golfklubben.

– Tyvärr så var det rätt mycket gods i bilen, till ett ganska högt värde. Bland annat en dator och kamerautrustning, med ett värde över 40 000, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

I nuläget finns inga uppgifter om någon misstänkt, men man har upprättat en anmälan om stöld.