"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden.
– Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.
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