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POLITIK 2026-09-16 KL. 18:00
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Stulna valsedlar och hot – här är incidenterna under valet

Av Christina Nordwall

Stulna valsedlar, störande beteende, otillåten påverkan samt kränkningar är några av de incidenter som inträffat i samband med valet i Kungsbacka.
– Det pågår arbete om hur detta ska hanteras. Det är Valmyndigheten som gör en sammanställning nationellt och ska bedöma från fall till fall om det finns förutsättningar för polisanmälan, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.

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