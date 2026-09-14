Politikern dissar dokusåpor – hyllar Game of Thrones

Emanuel Forsell (M) gillar dokumentärer om samhälle, mat och resor – men har svårt att se poängen med dokusåpor. Här berättar han om sitt bästa tv-minne och vilket program han helst skulle vilja vara med i.
Namn: Emanuel Forsell
Ålder: 38 år
Yrke: Enhetschef
Mitt bästa tv-minne genom tiderna:
Game of Thrones, säsong 1-3. Hög kvalitet och lojal mot bokserien. Från och med säsong fyra började det gå utför...
Vilken typ av tv-program tittar du mest på?
Dokumentärer, gärna kopplat till samhälle, mat eller resor.
Hur mycket ser du på tv varje vecka?
Runt en halvtimme per dag i snitt, så säg fyra timmar per vecka, avrundat.
Vilken typ av program tittar du aldrig på?
Alla former av dokusåpor. Jag har, diplomatiskt uttryckt, ännu inte funnit poängen i att konsumera just den typen av media.
Vilket tv-program skulle du helst vilja vara med i?
Räknas Regeringsförklaringen som ett tv-program? Om inte så väljer jag en nyproduktion av När och Fjärran.
✔ Nya rollen ✔ Kärleken ✔ Nybygget
✔ Jakten ✔ Nyckelfaktorerna ✔ Hyllningen
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.