Politikern dissar dokusåpor – hyllar Game of Thrones

Emanuel Forsell (M) gillar dokumentärer om samhälle, mat och resor – men har svårt att se poängen med dokusåpor. Här berättar han om sitt bästa tv-minne och vilket program han helst skulle vilja vara med i.

Emanuel Forsell ger sina bästa tv-tips. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Namn: Emanuel Forsell

Ålder: 38 år

Yrke: Enhetschef

Mitt bästa tv-minne genom tiderna:

Game of Thrones, säsong 1-3. Hög kvalitet och lojal mot bokserien. Från och med säsong fyra började det gå utför...

Vilken typ av tv-program tittar du mest på?

Dokumentärer, gärna kopplat till samhälle, mat eller resor.

Hur mycket ser du på tv varje vecka?

Runt en halvtimme per dag i snitt, så säg fyra timmar per vecka, avrundat.

Vilken typ av program tittar du aldrig på?

Alla former av dokusåpor. Jag har, diplomatiskt uttryckt, ännu inte funnit poängen i att konsumera just den typen av media.

Vilket tv-program skulle du helst vilja vara med i?

Räknas Regeringsförklaringen som ett tv-program? Om inte så väljer jag en nyproduktion av När och Fjärran.