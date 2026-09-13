Efter 23 år i samma lokal – nu flyttar mottagningen

De har varit verksamma i Kungsbacka under 32 år och tar emot patienter med allt från akuta till kroniska besvär. Nu har fysioterapeuterna flyttat sin mottagning till Västergatan.
– Vi öppnade den 1 september, säger Ulrika Wakéus som tillsammans med Kari Huseth driver Fysio Forum i Kungsbacka.
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