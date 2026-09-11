Debatt: Tack SD, för att ni lyfter vår (S)tarka välfärdspolitik

I debattartikeln lyfts frågan om skattesänkningar och satsningar på skolan. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på SD, "S väljer högre skatt och större skulder" från 8/9

Sverigedemokraten Stefan Jägnert, skriver om oss i S, och texten är för en gångs skull till och med sann!

Den handlar om att sossarna i Kungsbacka hellre satsar på välfärden än på skattesänkningar. Det är helt överensstämmande med sanningen.

När SD vill ha skatten sänkt med 15 öre så vill vi hellre lägga de 45 miljonerna som skattesänkningen kostar, på att Kungsbackas elever ska få behörighet till gymnasiet.

När behörigheten till gymnasiet sjunker och allt fler elever behöver stöd, är det i mina ögon, helt galet att prioritera skattesänkning.

Jag tackar SD i Kungsbacka för att de så förtjänstfullt lyfter fram vår välfärdspolitik, samtidigt som att de är det parti som satsar allra minst på skolan av alla partierna i Kungsbacka.

Magdalena Sundqvist (S)

Kommunalråd

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