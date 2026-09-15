Dags för På Spåret – det talar för ett stopp i Kungsbacka

På fredag är det premiär för en ny säsong av På spåret. Kungsbacka har bara dykt upp en gång tidigare och det har hunnit gå ett bra tag sedan dess. Så hur stora är chanserna för ett nytt stopp i Kungsbacka?
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