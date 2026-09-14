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NYHETER 2026-09-15 KL. 20:00
Premium

Huset på egen halvö väcker nyfikenhet

Av Johanna Simonsson

En fastighet med läge vid Torpasjön har skapat nyfikenhet. Huset ligger på en egen halvö, omgiven av natur och med vattnet nära inpå.

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