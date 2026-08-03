Misstänkt drograttfylla vid poliskontroll

En man i 30-årsåldern misstänks för drograttfylleri efter en poliskontroll under måndagseftermiddagen.
Det var strax innan klockan 16 som polisen kontrollerade en förare i Varla. Han verkade vara påverkad och togs med för provtagning, misstänkt för drograttfylleri.
Vreeswijk och akrobatik när skådespelaren intar Kungsbacka
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.