Misstänkt drograttfylla vid poliskontroll

Av Christina Nordwall

En man i 30-årsåldern misstänks för drograttfylleri efter en poliskontroll under måndagseftermiddagen.



Vid en kontroll upptäcktes en misstänkt drograttfull förare. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax innan klockan 16 som polisen kontrollerade en förare i Varla. Han verkade vara påverkad och togs med för provtagning, misstänkt för drograttfylleri.