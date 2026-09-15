Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-09-17 KL. 08:44

Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri

Av Johanna Simonsson

En man körandes på Onsalavägen ville först inte stanna på polisens tecken. Nu misstänks han för drograttfylleri.

Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri
En man misstänks för drograttfylleri efter att ha blivit stoppad av polisen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen försökte stanna en förare på Onsalavägen vid 04.30 natten till torsdag.

– Mannen vill först inte stanna men stannar sedan en bit bort. Det blir ingen jakt. Föraren visar tecken på att vara påverkad, säger Jakob Palmgren, polisens presstalesperson.

Mannen, som är i 45-årsåldern, medtas för blodprov och misstänks nu för drograttfylleri, olovlig körning, ringa narkotikabrott för eget bruk och att inte ha stannat på polismans tecken.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 12:44
Nu har familjen sålt caféet – ny ägare tar över
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 12:09
6 000 röster att räkna – men Kungsbacka hann klart
NYHETER 2026-09-17 KL. 11:08
Han blir ny affärschef för Kungsmässan
NYHETER 2026-09-17 KL. 09:10
Regn och moln väntar – då kommer solen
NYHETER 2026-09-17 KL. 08:44
Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 07:30
Man åtalas – slog person i ansiktet med metallrör
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 07:00
Vattenläckan drabbar tandvården – patienter får vänta i månader
Premium | NYHETER 2026-09-16 KL. 20:00
NH får konkurrens – från studenttidning på Aranäs
NYHETER 2026-09-16 KL. 16:30
Hundratals hushåll drabbades av strömavbrott
NYHETER 2026-09-16 KL. 16:00
Politikern dissar dokusåpor – hyllar Game of Thrones

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-16 KL. 13:09
Butik på Kungsmässan i konkurs – igen
Premium | NYHETER 2026-09-15 KL. 20:00
Huset på egen halvö väcker nyfikenhet
NYHETER 2026-09-15 KL. 15:10
Bröt sig in i bil vid golfklubb – stal varor för 40 000
NYHETER 2026-09-16 KL. 16:30
Hundratals hushåll drabbades av strömavbrott
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 07:00
Vattenläckan drabbar tandvården – patienter får vänta i månader

Fler nyheter

Nyheter: 6 000 röster att räkna – men Kungsbacka hann klartNyheter: Han blir ny affärschef för KungsmässanSport: Tränaren efter nedflyttningen: ”Det är inte otur” Blåljus: Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri
Klik venligst
Nu har familjen sålt caféet – ny ägare tar över
NYHETER 2026-09-17 KL. 12:44
Premium

Nu har familjen sålt caféet – ny ägare tar över

TV-klipp och nyheter

Han blir ny affärschef för Kungsmässan
2026-09-17 KL. 11:08

Han blir ny affärschef för Kungsmässan

6 000 röster att räkna – men Kungsbacka hann klart
2026-09-17 KL. 12:09
Premium

6 000 röster att räkna – men Kungsbacka hann klart

Vattenläckan drabbar tandvården – patienter får vänta i månader
2026-09-17 KL. 07:00
Premium

Vattenläckan drabbar tandvården – patienter får vänta i månader

Tränaren efter nedflyttningen: ”Det är inte otur”
2026-09-17 KL. 10:54
Premium

Tränaren efter nedflyttningen: ”Det är inte otur”

Debatt: Politiken måste ta ansvar för styrningen
DEBATT 2026-09-17 KL. 10:00

Debatt: Politiken måste ta ansvar för styrningen

Regn och moln väntar – då kommer solen
NYHETER 2026-09-17 KL. 09:10

Regn och moln väntar – då kommer solen

Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri
NYHETER 2026-09-17 KL. 08:44

Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri

Man åtalas – slog person i ansiktet med metallrör
NYHETER 2026-09-17 KL. 07:30
Premium

Man åtalas – slog person i ansiktet med metallrör

NH får konkurrens – från studenttidning på Aranäs
NYHETER 2026-09-16 KL. 20:00
Premium

NH får konkurrens – från studenttidning på Aranäs

Aranäs linjebjässe i en stor intervju
HANDBOLL 2026-09-16 KL. 19:00
Premium

Aranäs linjebjässe i en stor intervju

✔ Nya rollen ✔ Kärleken ✔ Nybygget

Stulna valsedlar och hot – här är incidenterna under valet
POLITIK 2026-09-16 KL. 18:00
Premium

Stulna valsedlar och hot – här är incidenterna under valet

Hundratals hushåll drabbades av strömavbrott
NYHETER 2026-09-16 KL. 16:30

Hundratals hushåll drabbades av strömavbrott

Politikern dissar dokusåpor – hyllar Game of Thrones
NYHETER 2026-09-16 KL. 16:00

Politikern dissar dokusåpor – hyllar Game of Thrones

Dags för På Spåret – det talar för ett stopp i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-16 KL. 14:00
Premium

Dags för På Spåret – det talar för ett stopp i Kungsbacka

Butik på Kungsmässan i konkurs – igen
NYHETER 2026-09-16 KL. 13:09
Premium

Butik på Kungsmässan i konkurs – igen

Valrysaren fortsätter – här räknas de sista rösterna
NYHETER 2026-09-16 KL. 12:15
Premium

Valrysaren fortsätter – här räknas de sista rösterna

Tillbaka i laget: ”Går runt och är arg på sig själv”
BANDY 2026-09-16 KL. 11:32
Premium

Tillbaka i laget: ”Går runt och är arg på sig själv”

Glädjebeskedet: Stjärnan spelklar till premiären
HANDBOLL 2026-09-16 KL. 10:47

Glädjebeskedet: Stjärnan spelklar till premiären

Debatt: Vi kan inte förhandla med naturlagarna
DEBATT 2026-09-16 KL. 10:15

Debatt: Vi kan inte förhandla med naturlagarna

Onsdagens väder: Moln, sol och skurar
NYHETER 2026-09-16 KL. 07:49
Premium

Onsdagens väder: Moln, sol och skurar

Många fler röster än väntat ska räknas i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-16 KL. 07:20
Premium

Många fler röster än väntat ska räknas i Kungsbacka

Huset på egen halvö väcker nyfikenhet
NYHETER 2026-09-15 KL. 20:00
Premium

Huset på egen halvö väcker nyfikenhet

Historiska glimtar: Salmonella och skolbarn utmed E6
NYHETER 2026-09-15 KL. 16:00
Premium

Historiska glimtar: Salmonella och skolbarn utmed E6

Bröt sig in i bil vid golfklubb – stal varor för 40 000
NYHETER 2026-09-15 KL. 15:10

Bröt sig in i bil vid golfklubb – stal varor för 40 000

Så lyckades Aranäs värva hem stjärnan
HANDBOLL 2026-09-15 KL. 14:11
Premium

Så lyckades Aranäs värva hem stjärnan

✔ Jakten ✔ Nyckelfaktorerna ✔ Hyllningen

Sundqvist (S) om valresultatet:
NYHETER 2026-09-15 KL. 13:15
Premium

Sundqvist (S) om valresultatet: "Inte bra, men inte katastrof"

Efter 23 år i samma lokal – nu flyttar mottagningen
NYHETER 2026-09-15 KL. 12:15
Premium

Efter 23 år i samma lokal – nu flyttar mottagningen

Debatt: Sluta mata vildsvinen med fallfrukt
DEBATT 2026-09-15 KL. 10:00

Debatt: Sluta mata vildsvinen med fallfrukt

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 12:44
Nu har familjen sålt caféet – ny ägare tar över
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 12:09
6 000 röster att räkna – men Kungsbacka hann klart
NYHETER 2026-09-17 KL. 11:08
Han blir ny affärschef för Kungsmässan
Premium | FOTBOLL 2026-09-17 KL. 10:54
Tränaren efter nedflyttningen: ”Det är inte otur”
DEBATT 2026-09-17 KL. 10:00
Debatt: Politiken måste ta ansvar för styrningen
NYHETER 2026-09-17 KL. 09:10
Regn och moln väntar – då kommer solen
NYHETER 2026-09-17 KL. 08:44
Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 07:30
Man åtalas – slog person i ansiktet med metallrör
Premium | NYHETER 2026-09-17 KL. 07:00
Vattenläckan drabbar tandvården – patienter får vänta i månader
Premium | NYHETER 2026-09-16 KL. 20:00
NH får konkurrens – från studenttidning på Aranäs
Premium | HANDBOLL 2026-09-16 KL. 19:00
Aranäs linjebjässe i en stor intervju
Premium | POLITIK 2026-09-16 KL. 18:00
Stulna valsedlar och hot – här är incidenterna under valet

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.