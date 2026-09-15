Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri

En man körandes på Onsalavägen ville först inte stanna på polisens tecken. Nu misstänks han för drograttfylleri.
Polisen försökte stanna en förare på Onsalavägen vid 04.30 natten till torsdag.
– Mannen vill först inte stanna men stannar sedan en bit bort. Det blir ingen jakt. Föraren visar tecken på att vara påverkad, säger Jakob Palmgren, polisens presstalesperson.
Mannen, som är i 45-årsåldern, medtas för blodprov och misstänks nu för drograttfylleri, olovlig körning, ringa narkotikabrott för eget bruk och att inte ha stannat på polismans tecken.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.