Ville inte stanna för polisen – misstänks nu för drograttfylleri

Av Johanna Simonsson

En man körandes på Onsalavägen ville först inte stanna på polisens tecken. Nu misstänks han för drograttfylleri.



En man misstänks för drograttfylleri efter att ha blivit stoppad av polisen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen försökte stanna en förare på Onsalavägen vid 04.30 natten till torsdag.

– Mannen vill först inte stanna men stannar sedan en bit bort. Det blir ingen jakt. Föraren visar tecken på att vara påverkad, säger Jakob Palmgren, polisens presstalesperson.

Mannen, som är i 45-årsåldern, medtas för blodprov och misstänks nu för drograttfylleri, olovlig körning, ringa narkotikabrott för eget bruk och att inte ha stannat på polismans tecken.