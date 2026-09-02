Debatt: Sagan om en staty

Foto: Privat "Gathenhielm inspekterar Fyren" i Kulturparken i Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Normalt brukar man installera en staty för att minnas en viktig händelse eller handling eller för att hedra och ära en person.

I Kungsbacka har man gjort tvärtom. Där har man installerat en staty i Kulturparken vid Fyren för att vanära och håna Gathenhielm. Man frågar sig varför? Man kunde tänka sig att Gathenhielm skulle stå för historia och försvar av våra farvatten. Här har man istället gjort en svårtolkad figur som är ful i alla avseenden. Ful i tanke och ful i utförande.

Kommunen och konstnären har skjutit sig i foten. Jag anser att statyn skall tas bort och ersättas av något annat, något positivt och smakfullt.

www.gathenhielm.se