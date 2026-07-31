Debatt: PFAS måste bort från butikshyllorna i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

Hanna Schölander (L). Foto: Pressbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vattnet ur kranen ska vara tryggt att dricka. Den som går in i en butik i Kungsbacka ska kunna lita på att regnjackan, stekpannan eller skorna på hyllan inte innehåller ämnen som skadar hälsan och naturen. Ingen förälder ska behöva vara kemikalieexpert för att kunna göra säkra val åt sitt barn.

Ändå finns PFAS fortfarande i många av de produkter vi använder varje dag. PFAS är ett samlingsnamn för över 10 000 mycket svårnedbrytbara ämnen. De sprids genom mark och vatten, blir kvar i miljön under lång tid och har kopplats till bland annat cancer, leversjukdomar, hormonstörningar och påverkan på immunförsvaret.

Det räcker därför inte att sanera gamla föroreningar. Vi måste också stoppa nya utsläpp och förhindra att fler evighetskemikalier når våra hem, våra vattendrag och vårt dricksvatten.

Regeringen går nu fram med en nationell handlingsplan mot PFAS. En central del är förslaget om att förbjuda PFAS i vanliga konsumentprodukter såsom kläder, skor, kosmetika, impregneringsmedel, köksredskap och skidvalla. Förbudet föreslås börja gälla den 1 januari 2028.

För oss i Kungsbacka handlar detta om konkreta effekter för renare vatten, tryggare produkter och en minskad risk för att kommunen i framtiden tvingas lägga stora resurser på kostsamma saneringar.

Liberalerna har länge drivit på för en mer offensiv kemikaliepolitik. EU arbetar med en bred reglering, men det riskerar att dröja flera år och vi liberaler tänker inte vänta. När säkrare alternativ redan finns måste farliga kemikalier bort från butikshyllorna. Så enkelt är det.

Det föreslagna förbudet är det mest ambitiösa nationella förbudet i världen mot PFAS i konsumentprodukter. Med Liberalerna tar Sverige ansvar och går före.

Nu tillförs också ytterligare 10 miljoner kronor till myndigheternas arbete. Kartläggningen av förorenade områden ska förbättras, samordningen stärkas och nya åtgärder ska kunna tas fram.

Dessutom ska ekonomiska styrmedel utredas. Principen är självklar: den som förorenar ska också bära en större del av kostnaden. Notan ska inte skickas vidare till hushållen och skattebetalarna i Kungsbacka.

Sverige tar nu ett viktigt steg, men arbetet är inte färdigt. Spridningen av PFAS måste stoppas. Liberalerna har drivit på, regeringen agerar och Sverige går före för att dagens barn och kommande generationer ska kunna leva utan osynliga gifter i sin vardag.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister (L)

Hanna Schölander, Riksdagskandidat (L)