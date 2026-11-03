Debatt: Halland ska inte straffas med höga elpriser

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hur länge ska hallänningarna behöva acceptera dessa orimliga elpriser? Familjer får vända på varje krona, pensionärer oroar sig för nästa elräkning och företag kämpar med kostnader som hotar arbetstillfällen och framtidstro.

Det är provocerande att Halland, med Ringhals kärnkraftverk, vattenkraft och annan elproduktion, ändå ska behöva leva med så höga elpriser. Större delen av Halland tillhör elområde 4! Vi producerar el men får inte självklart del av fördelarna.

Vi måste också våga tala om det politiska ansvaret – Maud Olofsson och Centerpartiet har en historia i svensk energipolitik som förtjänar granskning.

Centerpartiets tidigare kärnkraftsmotstånd och omsvängningar har bidragit till långvarig politisk osäkerhet. År 2009 stod Maud Olofsson bakom Alliansens energiuppgörelse, som öppnade för att ersätta äldre kärnkraftsreaktorer med nya.

Frågan är vilka långsiktiga konsekvenser dessa politiska vägval har fått.

Vi talar gärna om andra europeiska länder som förebilder men varför lär vi oss inte också av hur de säkrar energiförsörjning och industrins konkurrenskraft?

Som kristdemokrater anser vi att energipolitiken måste utgå från människors vardag, inte politiska prestigeprojekt. Vi behöver en stabil, långsiktig och planerbar fossilfri elproduktion.

Mer kärnkraft är nödvändig för att möta morgondagens behov! När elektrifieringen ökar och industrin ställer om kommer Sverige att behöva betydligt mer el.

Vi kan inte bygga framtidens välfärd, jobb och konkurrenskraft på osäkra förhoppningar. Kärnkraften måste vara en självklar del av energimixen tillsammans med vattenkraft och förnybar energi.

Vi i KD står för ansvar, långsiktighet och trygghet, det måste också gälla energipolitiken.

Halland ska inte behöva betala priset för årtionden av politisk osäkerhet. Våra hushåll och företag förtjänar rimliga elpriser och en regering som sätter svensk energiförsörjning främst.

Nu måste det bli verkstad, inte fler bortförklaringar!

Sara-Lena Bjälkö (KD),

fullmäktigeledamot

Larry Söder (KD),

riksdagsledamot