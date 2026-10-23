Debatt: Så närmar vi oss Kungsbackas potential

Magdalena Sundqvist (S) vill se större satsningar på Kungsbackas skolor. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Emanuel Forsell (M) skriver en något intressant, ganska teoretisk debattartikel, om inkludering. Forsell påstår att inkludering är skolans mest okritiserade ideal. Detta kan möjligtvis stämma om man bara håller till inom politikens mötesrum och inte lyssnat in lärare eller föräldrar under de senaste decennierna. Få pedagoger sätter likhetstecken mellan inkludering och att alla elever ska vistas i samma klassrum.

Att möta elever där de är och ge dem det stöd de behöver är lagstadgat och grundläggande för en lyckad skolgång. Som Forsell skriver så klarar de flesta det i ett ordinarie klassrum. För andra krävs det mindre sammanhang och för vissa krävs pedagogisk specialkompetens.

Under de senaste åren har de sista av Kungsbackas centrala undervisningsgrupper lagts ner. Detta med hänvisning till att eleverna ska få stöd i mindre grupper på den ordinarie skolenheten. En central särskild undervisningsgrupp och en särskild undervisningsgrupp på ordinarie skola står inte emot varandra. De kompletterar varandra. Att lägga ner den ena eller den andra av dessa grupper försvagar hela Kungsbackas förutsättningar att hjälpa de elever som är i behov av olika sorters stöd. Det här förstod pedagoger, föräldrar, elever och en del politiker, som kraftigt kritiserade nedläggningarna. Nedläggningarna motverkade verklig inkludering.

Vid planering i skolor idag räknar man 25 elever per klass i årskurs F-6 och 30 elever per klass i årskurs 7-9. Det är många. Om man vill att så många elever som möjligt ska klara av ordinarie klassundervisning behöver de här siffrorna ses över.

Det är ytterst svårt, för att inte säga omöjligt, att individuellt hjälpa 30 högstadieelever under en lektion, för att alla ska få det stöd de har rätt till.

Om Forsell menar allvar med att skapa verklig inkludering behöver ekonomiska satsningar göras. För ja, skolornas ekonomi spelar en avgörande roll för att kunna ge varje elev det stöd de behöver. Oavsett om det är i större eller mindre sammanhang.

Den nystartade resursskolan möter en del elevers behov, men definitivt inte allas. Hade man låtit de centrala särskilda undervisningsgrupperna vara kvar samtidigt som man satsar på lokala särskilda undervisningsgrupper, skapar mindre klasstorlekar och gör en utökad satsning på elevhälsan, då skulle vi närma oss Kungsbackas fulla potential.

Om Forsell menar allvar med sina teorier och gör helt andra satsningar på skolan än vad Moderaterna valt att göra idag, då lovar jag att Socialdemokraterna kommer att ställa sig bakom detta.

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd