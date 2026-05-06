Räddningstjänsten varnar för halt väglag

Av Christina Wagner

Två olyckor på E6 orsakar stor påverkan på trafiken under eftermiddagen. Nu går Räddningstjänsten Storgöteborg ut och varnar för väglaget.





TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Räddningstjänsten är ute på flera trafikolyckor till följd av halt väglag, i Halland dels olyckan vid Varlamotet på E6 i södergående riktning där två bilar kolliderade vid 14.40. Ännu en olycka på E6 har skett i höjd med Frillesås i södergående riktning, där en personbil är inblandad.

Räddningstjänsten uppmanar trafikanter till försiktighet, då det råder ett mycket halt väglag.