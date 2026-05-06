Räddningstjänsten varnar för halt väglag

Två olyckor på E6 orsakar stor påverkan på trafiken under eftermiddagen. Nu går Räddningstjänsten Storgöteborg ut och varnar för väglaget.
Räddningstjänsten är ute på flera trafikolyckor till följd av halt väglag, i Halland dels olyckan vid Varlamotet på E6 i södergående riktning där två bilar kolliderade vid 14.40. Ännu en olycka på E6 har skett i höjd med Frillesås i södergående riktning, där en personbil är inblandad.
Räddningstjänsten uppmanar trafikanter till försiktighet, då det råder ett mycket halt väglag.
Ostraffad tidigare elev hotade rektorer
Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.