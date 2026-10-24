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HANDBOLL 2026-11-13 KL. 18:45
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Aranästränaren om nya förbundskaptensjobbet

Av Christian Johansson

HK Aranäs nye huvudtränare Carlos Martin Santos har fått ett nytt knäck.
För NH berättar han om hur han fick uppdraget, kvaliteten på landslaget och läget i Aranäslägret inför helgens drabbning.

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