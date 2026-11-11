Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-11-13 KL. 07:30

Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland

Av Linnea Andersson

Kungsbacka är den halländska kommun där flest har drönarkort. Även på riksnivå placerar sig kommunen högt. Samtidigt har reglerna för drönarflygning skärpts och allt fler drönarincidenter rapporteras.

Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland
314 personer får flyga drönare i Kungsbacka kommun. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Omkring 31 000 personer i Sverige har ett giltigt drönarkort. Kungsbacka sticker ut i statistiken och placerar sig högt bland landets kommuner. Här finns 314 personer med drönarkort och Kungsbacka hamnar därmed på plats 16 av landets 290 kommuner.

Det är fler än i någon annan kommun i Halland. Halmstad kommer närmast med 269 drönarkort. Flest i hela landet finns i Stockholm, med drygt 2 400.

De flesta har drönarflygning som ett fritidsintresse. Men det är inte tillåtet att flyga hur som helst. Vid årsskiftet skärptes reglerna för otillåten drönarflygning. Bland annat blev det straffbart att flyga utan drönarkort när drönaren väger 250 gram eller mer.

– Den största massan är folk som flyger för att det är roligt. Det är ett växande trafikslag som är en del av det stora luftfartssystemet, så det krävs ett visst ansvar av dem som flyger, både privat och i tjänsten, säger Pontus Lindblom, inspektör på Transportstyrelsen, till Siren.

Det rapporteras allt fler drönarincidenter. Under de senaste fem åren har Transportstyrelsen fått in mellan 100 och 200 rapporter om händelser med drönare per år. Tidigare år var siffrorna betydligt lägre.

Om det faktiskt sker fler incidenter eller om fler har blivit bättre på att rapportera dem går däremot inte att avgöra.

– I vår värld är en ökad mängd rapporter bra, för det innebär att det är fler som vet om att det är bra att rapportera och Transportstyrelsen får bättre möjligheter att jobba med flygsäkerhetshöjande åtgärder om vi tydligare kan se trender och riskområden. Men det händer nog väldigt mycket därute som vi inte får kännedom om, säger Pontus Lindblom till Siren.

Flest rapporter om misstänkt otillåten drönarflygning kommer från flygtrafikledningen.

Statistiken är hämtad från Transportstyrelsen och sammanställd av Nyhetsbyrån Siren.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-11-13 KL. 08:30
Tågvärd larmade polisen: Narkotikapåverkad man bar kniv
NYHETER 2026-11-13 KL. 07:30
Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland
Premium | NYHETER 2026-11-13 KL. 07:00
Riskanalysen varnar – ändå går beslutet vidare
Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 20:45
Julen flyttar in på Tjolöholm – här förbereds marknaden
NYHETER 2026-11-12 KL. 20:20
Bilist i krock med rådjur
NYHETER 2026-11-12 KL. 19:45
Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”
Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 18:00
Nu kan första snön falla i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 17:00
Partiet kräver extern granskning av hela äldreomsorgen
NYHETER 2026-11-12 KL. 14:54
Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd
NYHETER 2026-11-12 KL. 14:19
Bil läckte olja över väg – räddningstjänsten larmades

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 07:30
Framgång i markstriden – vill nu flytta kustpromenaden
NYHETER 2026-11-12 KL. 14:54
Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:03
Kungsbackaföretaget öppnar butik i temaparken
NYHETER 2026-11-12 KL. 20:20
Bilist i krock med rådjur
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:51
Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Fler nyheter

Nyheter: Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i HallandNyheter: Riskanalysen varnar – ändå går beslutet vidareNyheter: Julen flyttar in på Tjolöholm – här förbereds marknadenNyheter: Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”
Tågvärd larmade polisen: Narkotikapåverkad man bar kniv
NYHETER 2026-11-13 KL. 08:30
Premium

Tågvärd larmade polisen: Narkotikapåverkad man bar kniv

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland
2026-11-13 KL. 07:30

Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland

Riskanalysen varnar – ändå går beslutet vidare
2026-11-13 KL. 07:00
Premium

Riskanalysen varnar – ändå går beslutet vidare

Julen flyttar in på Tjolöholm – här förbereds marknaden
2026-11-12 KL. 20:45
Premium

Julen flyttar in på Tjolöholm – här förbereds marknaden

Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”
2026-11-12 KL. 19:45

Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”

Bilist i krock med rådjur
NYHETER 2026-11-12 KL. 20:20

Bilist i krock med rådjur

NH:s stora betygsättning – så bra var damlagen 2026
FOTBOLL 2026-11-12 KL. 19:00
Premium

NH:s stora betygsättning – så bra var damlagen 2026

✔ De får högsta betyg ✔ Tre (!) lag underkänns ✔ "Graviditetsbonanza"

Nu kan första snön falla i Kungsbacka
NYHETER 2026-11-12 KL. 18:00
Premium

Nu kan första snön falla i Kungsbacka

Partiet kräver extern granskning av hela äldreomsorgen
NYHETER 2026-11-12 KL. 17:00
Premium

Partiet kräver extern granskning av hela äldreomsorgen

BANDY 2026-11-12 KL. 16:00
Premium

"Har en tendens att det blir en jävla massa nya idéer"

Räddningstjänsten varnar för halt väglag
TRAFIK 2026-11-12 KL. 15:32

Räddningstjänsten varnar för halt väglag

Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd
NYHETER 2026-11-12 KL. 14:54

Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd

Bil läckte olja över väg – räddningstjänsten larmades
NYHETER 2026-11-12 KL. 14:19

Bil läckte olja över väg – räddningstjänsten larmades

Lämnar OBK – Ville testa spel högre upp
FOTBOLL 2026-11-12 KL. 13:15
Premium

Lämnar OBK – Ville testa spel högre upp

Kungsbacka är bäst när det kommer till småföretagande
NYHETER 2026-11-12 KL. 12:15
Premium

Kungsbacka är bäst när det kommer till småföretagande

Ilska över betygen slutade med fängelse
NYHETER 2026-11-12 KL. 11:30

Ilska över betygen slutade med fängelse

Ostraffad tidigare elev hotade rektorer

Matchen tvingades avbrytas:
ISHOCKEY 2026-11-12 KL. 09:38
Premium

Matchen tvingades avbrytas: "Det var farligt"

Framgång i markstriden – vill nu flytta kustpromenaden
NYHETER 2026-11-12 KL. 07:30
Premium

Framgång i markstriden – vill nu flytta kustpromenaden

Bostadsrätter populära – högsta siffran på tio år
NYHETER 2026-11-12 KL. 06:45

Bostadsrätter populära – högsta siffran på tio år

Två personbilar i krock på Arendalsleden
TRAFIK 2026-11-11 KL. 21:47

Två personbilar i krock på Arendalsleden

Efter förskolan blev det disco – barnen dansade loss på teatern
KULTUR & NÖJE 2026-11-11 KL. 21:00
Premium

Efter förskolan blev det disco – barnen dansade loss på teatern

Flashmob på Kungsmässan – fast med böcker
NYHETER 2026-11-11 KL. 20:00
Premium

Flashmob på Kungsmässan – fast med böcker

Från AI till AW när Tech Week gick i mål
NYHETER 2026-11-11 KL. 19:00
Premium

Från AI till AW när Tech Week gick i mål

Regnskurar drar in – kan bli inslag av snö
NYHETER 2026-11-11 KL. 18:00

Regnskurar drar in – kan bli inslag av snö

Olycka på E6 med flera fordon
BLÅLJUS 2026-11-11 KL. 17:33

Olycka på E6 med flera fordon

Debatt: Resurspass raserar tryggheten
DEBATT 2026-11-11 KL. 14:43

Debatt: Resurspass raserar tryggheten

Aranäs säkrar upp 18-åringen som spelar konstant
HANDBOLL 2026-11-11 KL. 14:00
Premium

Aranäs säkrar upp 18-åringen som spelar konstant

Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan
NYHETER 2026-11-11 KL. 13:17
Premium

Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan

Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-11-11 KL. 12:51

Rökutveckling från villa – räddningstjänsten ryckte ut

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-11-13 KL. 08:30
Tågvärd larmade polisen: Narkotikapåverkad man bar kniv
NYHETER 2026-11-13 KL. 07:30
Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland
Premium | NYHETER 2026-11-13 KL. 07:00
Riskanalysen varnar – ändå går beslutet vidare
Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 20:45
Julen flyttar in på Tjolöholm – här förbereds marknaden
NYHETER 2026-11-12 KL. 20:20
Bilist i krock med rådjur
NYHETER 2026-11-12 KL. 19:45
Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”
Premium | FOTBOLL 2026-11-12 KL. 19:00
NH:s stora betygsättning – så bra var damlagen 2026
Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 18:00
Nu kan första snön falla i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-11-12 KL. 17:00
Partiet kräver extern granskning av hela äldreomsorgen
Premium | BANDY 2026-11-12 KL. 16:00
"Har en tendens att det blir en jävla massa nya idéer"
TRAFIK 2026-11-12 KL. 15:32
Räddningstjänsten varnar för halt väglag
NYHETER 2026-11-12 KL. 14:54
Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.