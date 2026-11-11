Kungsbacka sticker ut – flest drönarkort i Halland

Av Linnea Andersson

Kungsbacka är den halländska kommun där flest har drönarkort. Även på riksnivå placerar sig kommunen högt. Samtidigt har reglerna för drönarflygning skärpts och allt fler drönarincidenter rapporteras.

314 personer får flyga drönare i Kungsbacka kommun. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Omkring 31 000 personer i Sverige har ett giltigt drönarkort. Kungsbacka sticker ut i statistiken och placerar sig högt bland landets kommuner. Här finns 314 personer med drönarkort och Kungsbacka hamnar därmed på plats 16 av landets 290 kommuner.

Det är fler än i någon annan kommun i Halland. Halmstad kommer närmast med 269 drönarkort. Flest i hela landet finns i Stockholm, med drygt 2 400.

De flesta har drönarflygning som ett fritidsintresse. Men det är inte tillåtet att flyga hur som helst. Vid årsskiftet skärptes reglerna för otillåten drönarflygning. Bland annat blev det straffbart att flyga utan drönarkort när drönaren väger 250 gram eller mer.

– Den största massan är folk som flyger för att det är roligt. Det är ett växande trafikslag som är en del av det stora luftfartssystemet, så det krävs ett visst ansvar av dem som flyger, både privat och i tjänsten, säger Pontus Lindblom, inspektör på Transportstyrelsen, till Siren.

Det rapporteras allt fler drönarincidenter. Under de senaste fem åren har Transportstyrelsen fått in mellan 100 och 200 rapporter om händelser med drönare per år. Tidigare år var siffrorna betydligt lägre.

Om det faktiskt sker fler incidenter eller om fler har blivit bättre på att rapportera dem går däremot inte att avgöra.

– I vår värld är en ökad mängd rapporter bra, för det innebär att det är fler som vet om att det är bra att rapportera och Transportstyrelsen får bättre möjligheter att jobba med flygsäkerhetshöjande åtgärder om vi tydligare kan se trender och riskområden. Men det händer nog väldigt mycket därute som vi inte får kännedom om, säger Pontus Lindblom till Siren.

Flest rapporter om misstänkt otillåten drönarflygning kommer från flygtrafikledningen.

Statistiken är hämtad från Transportstyrelsen och sammanställd av Nyhetsbyrån Siren.