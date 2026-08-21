Krönika: Det gäller att både gasa och bromsa

Av Stefan Pettersson

Stefan Pettersson, chefredaktör.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Att som Norra Halland vara fristående och stå utanför alla landets mediekoncerner har både sina fördelar och sina utmaningar.

På plussidan:

• Vi sköter allt själva, förutom tryck och distribution, och har extremt korta beslutsvägar. Vill vi testa något kan vi köra igång snabbt.

• Vi är lokalt ägda och behöver inte följa centrala direktiv från Stockholm, Göteborg, Karlstad, Kalmar eller Norrköping där mediekoncernerna håller till.

• Tack vare att vi ägs lokalt så värnar ägarna om Kungsbacka och bryr sig om vad som händer i vår kommun. Det kan jag lova att ägarna till koncerntidningar inte gör på samma sätt, oavsett om det handlar om Kungsbacka, Linköping eller Motala. Det vet jag av egen erfarenhet.

Men visst finns det också stora utmaningar när en liten lokal aktör ska kämpa mot techjättar och mediekoncerner. För att överleva bland jättarna måste en del drastiska beslut tas ibland – och det gäller att våga testa nytt.

Vid årsskiftet tog vi bort tisdagen som papperstidning för att satsa på en papperstidning i veckan och bilagan Helg var född. Den bilagan har blivit en succé och i julhelgen tar vi nästa steg. Då flyttar söndagstidningen in i Helg.

Varför då?

Det finns flera orsaker:

• Vi vill fortsätta att värna om papperstidningen och med den här lösningen så kan vi ge våra papperstidningsläsare ännu mer att läsa.

• Helg-bilagans succé har påverkat söndagstidningen på ett negativt sätt, vilket har inneburit att färre läser söndagstidningen sedan förändringen. Helg-bilagan har helt enkelt gjort att fredagstidningen lever längre.

• Vi har under året skaffat ett mer proffsigt nyhetsbrev och kan nå er läsare snabbare. När söndagstidningen försvinner kommer det att bli dubbla nyhetsbrev på söndagar och du som prenumerant kommer då direkt till våra senaste nyheter. Om du inte redan har vårt nyhetsbrev är det hög tid att göra som många andra. Klicka på länken här för att få nyhetsbrevet.

• Den tid som läggs på att planera och redigera söndagstidningen kan vi i stället ägna åt att ta fram ännu mer lokal journalistik.

Värt att nämna är också att under första halvåret 2027 kommer vi inte att höja priset på eNH. Dessutom kommer det att bli en hel del annat nytt i vår eNH-app lagom till jul, så det är mycket på gång.

Ha en trevlig helg.

Stefan Pettersson, chefredaktör