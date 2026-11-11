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Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”

Av Thomas Östberg

Katarina Wennstam, Carina Bergfeldt, Patrik Oksanen och Klas Östergren är bara några färska exempel. Författarbesöken i Kungsbacka har ökat i antal de senaste åren. Jan Andrée är bibliotekarien med uppgift att pussla ihop ett program som intresserar den växande publiken.

Satsningen som blev en succé: ”Positiv respons”
En del författarbesök hålls på Fyren, andra på Kungbacka teater, i Elof Lindälvsgymnasiets aula eller ute på de mindre biblioteken. Foto: Thomas Östberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I en tid då det regelbundna läsandet sjunker, inte minst bland unga kan författarbesök och författarsamtal vara aktiviteter som bidrar till att vända trenderna. Det tror man i alla fall på kultur och fritid i Kungsbacka som satsar hårt på olika arrangemang med anknytning till litteratur.

– Vi brukar ha ett tiotal programpunkter per vecka. Det mesta är olika aktiviteter som återkommer, men det blir också en hel del författarbesök och föreläsningar ute på biblioteken, säger bibliotekarien Jan Andrée som är programsamordnare och oftast också samtalsledare vid författarsamtalen.

Författarsamtalen, där senaste gästen var Klas Östergren som bland annat pratade om sin nya bok Inkokt ruda (den är lättläst och rolig enligt Jan Andrée), har ökat i antal för att det är ett format som publiken efterfrågat.

– Vi har fått mycket positiv respons efter samtalen. Många besökare gillar att det blir dialog och vill att samtalen ska vara ett återkommande inslag i vårt utbud, säger Jan Andrée.

Bra marknadsföring

Framgången tror han beror på bra marknadsföring och att man nått ut med bland annat videor i sociala medier. Men också på att man tagit hit kända författare som många har läst.

– Samtidigt försöker vi ha en stor bredd och variation i de författare som kommer hit och det är absolut inte bara de som är kända och säljer bra. Lokalmässigt har vi ju tillgång till Elof Lindälvs aula, Fyren och våra fem närbibliotek, så vi kan anpassa oss efter hur stort intresset är, säger Jan Andrée.

Trots de nedåtgående trenderna i läsning som nämndes inledningsvis ser han en del positiva tecken. Ett är att arrangemangen med författare når fler än de inbitna vaneläsarna.

– Många som inte är direkt storläsare är ändå nyfikna och intresserade av att komma och lyssna. Vi har också sett på bland annat lånestatistiken att författarbesöken kan stimulera till läsning, säger Jan Andrée.

Den fysiska boken står sig

Men möten med levande författare har fler funktioner än att inspirera till ökat läsande.

– En är att man kan träffa andra människor fysiskt och slita sig från sina skärmar en stund. Jag tror att mänskliga möten blir allt viktigare och det här handlar om att skapa naturliga mötesplatser. Man kan bara komma dit. Den som vill bidra i diskussionen kan göra det, men det behöver man inte. Dessutom lyfter vi boken, säger Jan Andrée.

Det sistnämnda kan ha betydelse när läsning av fysiska böcker sägs vara hotad till förmån för lyssning av ljudböcker.

– Det är ju en allmän trend att ljudböckerna har ökat mycket, men hos oss ser vi lustigt nog att papperets position i princip är intakt. Det verkar finnas plats för båda, konstaterar Jan Andrée.

Trivdes på biblioteket

Själv fick han sitt läsintresse när han gick på mellanstadiet, i den så kallade bokslukaråldern.

– Jag bodde i Arvika, gillade miljön på biblioteket och läste mycket ungdomsböcker. Sedan sjönk kanske läsintresset lite grann, men kom tillbaka på allvar när jag började studera som ung vuxen. Det ledde till att jag började på bibliotekshögskolan och nu har jag arbetat som bibliotekarie sedan 1992.

Bibliotekarien Jan Andrée har alltid trivts i biblioteksmiljö. Foto: Thomas Östberg

Och turligt nog finns det starka läsintresset fortfarande kvar:

– Jag läser så mycket jag hinner – och det bli ganska ofta. Jag tycker om att läsa. Det bli mest skönlitteratur, men en och annan faktabok slinker med också. I det här jobbet har man ju, kanske på gott och ont, koll på vilka böcker som ges ut. Jag har en lista på böcker jag inte vill missa att läsa, men den blir bara längre och längre. Det går inte att hinna med alla böcker som jag tror är bra.

Många anledningar att läsa

Jan Andrée tycker att läsning är en av de viktigaste och mest givande sakerna en människa kan välja att lägga tid på. Och det handlar inte bara om att ta del av bra berättelser.

– Egentligen spelar det ingen roll vad man läser, så länge det rör sig om längre texter. Genom att vänja sig vid att göra det blir det lättare att hitta den ro som jag tror krävs för att sjunka in i en text. I förlängningen påverkar läsandet tänkandet, språket, synen på människan och samhället och förmågan att klara av livet där det ingår utbildningar och andra utmaningar i arbetslivet. Det finns många bra anledningar till att läsa, säger Jan Andrée.

Välmatat program. Jan Andrée är spindeln i nätet när det gäller författarbesök i Kungsbacka. Foto: Thomas Östberg



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