Debatt: När ska regeringen upptäcka Halland?

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Idag är Halland den enda regionen i Sverige som saknar huvudkontor för en statlig myndighet. Det kanske inte låter som ett stort problem, men det är likväl märkligt. Oberoende av om Sverige har styrts av Tidöpartierna, Alliansen eller Socialdemokraterna så har Halland alltid hamnat i bakvattnet. Nu är det hög tid för ändring.

Det är länge sedan det var en självklarhet att alla statliga myndigheter skulle ha sitt huvudsäte i Stockholm och idag är ett stort antal myndigheter lokaliserade runt om i hela landet. Detta är bra av flera anledningar. En mer decentraliserad myndighetsstruktur bidrar till en större förståelse för statsapparaten, ger en rättvisare fördelning av kvalificerade arbetstillfällen och minskar sårbarheten vid kris eller krig.

I Halland har vi mycket som talar till vår fördel för att förlägga en statlig myndighet hit. Vi är en expansiv region med god tillväxt, vi ligger strategiskt mellan Göteborg och Malmö med goda pendlingsmöjligheter och vi har en egen högskola i Halmstad som försörjer länet med kvalificerad arbetskraft. Dessutom är det så att många högutbildade – inte minst kvinnor – idag tvingas pendla ut ur länet eftersom det är brist på kvalificerade tjänster.

Den mest aktuella myndigheten för lokalisering är den planerade jakt- och viltvårdsmyndigheten. En utredning om att inrätta en sådan myndighet landade hos regeringen i maj 2025 och sedan dess har ärendet beretts i regeringskansliet. Under förutsättning att den kommer till stånd vore det förstås lämpligt att placera den i Halland och det finns flera kommuner som säkert skulle vilja hysa den.

Det viktigaste är dock inte vilken myndighet som placeras i Halland utan att det klargörs att det är vår tur nu. Oberoende av vilken regering vi har så behöver den halländska rösten höras och Centerpartiet kommer fortsätta driva på för Hallands intressen både i regionen och riksdagen.

Christofer Bergenblock (C),

riksdagsledamot, Halland

Elisabeth Svensson Agerbjer (C),

regionråd, Halland