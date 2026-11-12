Övertänd bil på E6: ”Motorvägen stängdes av helt”

Av Johanna Simonsson

En bil började brinna på E6 och motorvägen stängdes av helt under släckningsarbetet.



Räddningstjänsten fick larm om en bildbrand på E6. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 20-tiden som räddningstjänsten fick larm om en bilbrand på E6 vid Hanhals.

– Bilen var övertänd. Vi stängde av motorvägen helt under släckningsarbetet, säger Fredrik Hjertén, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Vid 20.35 släpptes trafiken på igen.