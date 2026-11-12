Övertänd bil på E6: ”Motorvägen stängdes av helt”

En bil började brinna på E6 och motorvägen stängdes av helt under släckningsarbetet.
Det var vid 20-tiden som räddningstjänsten fick larm om en bilbrand på E6 vid Hanhals.
– Bilen var övertänd. Vi stängde av motorvägen helt under släckningsarbetet, säger Fredrik Hjertén, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Vid 20.35 släpptes trafiken på igen.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.