Narkotika för miljoner överlämnades i bärkasse – polisen slog till

Av Sven Lundstedt

Efter en överlämning tog polisen narkotika värt flera miljoner kronor i beslag i Kungsbacka kommun. En kvinna som packade om knark i sin bostad döms nu för grovt narkotikabrott.





TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I februari förra året kände civilspanande poliser i Kungsbacka igen en misstänkt kvinna, som är i 30-årsåldern. Spanarna såg hur en mintgrön bärkasse av Ikea-typ lämnades över till henne av en person som anlände till platsen i bil.

Det visade sig senare att kassen innehöll nästan ett kilo 87-procentigt kokain, tillräckligt för 2 271 doser, värt 1,9 miljoner i konsumentledet. Dessutom fanns där flera kilo cannabis och haschkakor. Innehavet av narkotikan bedöms som grovt narkotikabrott.

Poliserna följde efter kvinnan till bostaden där hon greps. Efter att först ha försökt bryta sig loss framstod kvinnan snart som mera samarbetsvillig. Kvinnan lämnade ifrån sig nyckeln till bostaden som kunde undersökas. Där fann man ytterligare narkotika samt påsar av olika slag för paketering. I förhör har kvinnan medgett brottet.

Bostaden hade under en längre tid fungerat som mellanstation för stora mängder narkotika. Det totala försäljningsvärdet av det som togs i beslag vid gripandet beräknas till 2,7 miljoner kronor. Straffet för Kungsbackabon blir fyra års fängelse.