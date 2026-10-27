Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-11-06 KL. 11:17

Debatt: Illegal camping eller badparadis?

Debatt: Illegal camping eller badparadis?
Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Smarholmens badplats har de senaste åren förvandlats från ett badparadis till ett fullständigt kaos. Parkeringen vid badplatsen har förvandlats till en okontrollerad campingplats för husbilar.

Husbilsägare upptar stor plats även utanför bilen med markiser, campingmöbler, grillar och annan utrustning. Enligt vittnesuppgifter så tömmer en del sin latrin rakt ut i badviken och fyller kommunens sopkärl med sitt avfall.

Barnfamiljer, pensionärer och andra besökare har mycket svårt sommartid att hitta en parkeringsplats. Dessutom ska besökare betala en p-avgift på 40 kronor, oavsett om du bara vill ta ett dopp eller stanna hela dagen. Minderåriga förväntas ta ett enormt ansvar när de skall dirigera bilister i trafikkaoset och se till att alla betalar sin avgift.

Den mycket omdiskuterade nya handikapprampen har väckt många frågor (se bild från augusti). Under flera månader var ledstängerna täckta med sjögräs och tång, rampen var grön med växande alger och glashal. Vad kostade den? Varför bygger man en dyr ramp, men struntar helt i underhållet och säkerheten?

Även tömning av kommunens sopkärl är mycket otillräcklig under sommaren. Dessutom har det i minst en månad legat många stora gula plastsäckar med avfall på parkeringen som vid stormen flöt omkring och trasades sönder.

Detta är en kommunal badplats, kommunen måste ta sitt ansvar året runt! Är det tillåtet att bedriva obevakad camping i Smarholmen? Vilka tillstånd har kommunen? Vem ansvarar för ungdomarnas säkerhet när de sitter vid den smala hårt trafikerade vägen? Vilken skyldighet har kommunen till de boende i området? Vem ansvarar för brandsäkerheten och framkomlighet för utryckningsfordon?

P-avgift kan enkelt tas ut via app men första timmen skall vara avgiftsfri med p-skiva. Hänvisa alla husbilar till övre parkeringen och markera rutor så att de håller sig inom sin p-plats. P-avgiften kan kommunen sedan skänka till valfri organisation.

Trots att detta ämne tagits upp i media och många klagomål inkommit till kommunen så har alla åtgärder uteblivit. Vilken politiker vågar ta upp denna fråga i kommunfullmäktige?

Året runt-badande pensionär



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-11-06 KL. 11:17
Debatt: Illegal camping eller badparadis?
DEBATT 2026-11-05 KL. 15:00
Debatt: Stötta ridanläggningar i alla kommundelar
DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00
Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
DEBATT 2026-11-03 KL. 14:00
Debatt: Så närmar vi oss Kungsbackas potential
DEBATT 2026-11-01 KL. 16:00
Debatt: Inkluderingens paradox
DEBATT 2026-10-31 KL. 15:00
Debatt: Är siffror eller empati viktigast?
DEBATT 2026-10-30 KL. 14:00
Debatt: Chefer – här kommer en gratis idé
DEBATT 2026-10-30 KL. 09:00
Debatt: Det går att skapa en bättre jul
DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00
Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring
DEBATT 2026-10-27 KL. 14:00
Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00
Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
DEBATT 2026-11-05 KL. 15:00
Debatt: Stötta ridanläggningar i alla kommundelar
DEBATT 2026-11-06 KL. 11:17
Debatt: Illegal camping eller badparadis?

Fler nyheter

Blåljus: Man slagen och rånad i sitt hemNyheter: Brister på boendet – kommunen får betala 75 000Sport: Lämnar efter degraderingen – bildar tränarduo med sin brorNyheter: Banarbete ger inställda tåg – bussar ersätter
S-politikern om omsorgen: ”Håller på att implodera”
NYHETER 2026-11-06 KL. 13:00
Premium

S-politikern om omsorgen: ”Håller på att implodera”

TV-klipp och nyheter

Man slagen och rånad i sitt hem
2026-11-06 KL. 13:50

Man slagen och rånad i sitt hem

Brister på boendet – kommunen får betala 75 000
2026-11-06 KL. 11:45
Premium

Brister på boendet – kommunen får betala 75 000

Verksamhetschefen berättar om åtgärderna som genomförts

Domstolen synade planerna för Gottskärs nya centrum
2026-11-06 KL. 07:55
Premium

Domstolen synade planerna för Gottskärs nya centrum

Boende: ”Placeringen är fel”

Banarbete ger inställda tåg – bussar ersätter
2026-11-06 KL. 07:20
Premium

Banarbete ger inställda tåg – bussar ersätter

Debatt: Illegal camping eller badparadis?
DEBATT 2026-11-06 KL. 11:17

Debatt: Illegal camping eller badparadis?

Lämnar efter degraderingen – bildar tränarduo med sin bror
FOTBOLL 2026-11-06 KL. 10:33
Premium

Lämnar efter degraderingen – bildar tränarduo med sin bror

Komikerns löfte:
NYHETER 2026-11-05 KL. 21:30
Premium

Komikerns löfte: "Jag har några jävla raketanekdoter"

Polisstoppet på E6 – man medtogs för provtagning
NYHETER 2026-11-05 KL. 21:00
Premium

Polisstoppet på E6 – man medtogs för provtagning

Konkurrentens mardröm: Sjöarn väcks till liv
BANDY 2026-11-05 KL. 20:00
Premium

Konkurrentens mardröm: Sjöarn väcks till liv

Hanhalsforwarden fick ansiktet krossat av pucken
ISHOCKEY 2026-11-05 KL. 19:00
Premium

Hanhalsforwarden fick ansiktet krossat av pucken

20-åringen tillbaka på isen efter mardrömsskadan

Katolska kyrkan satsar lokalt – vill hålla fler mässor
FAMILJ 2026-11-05 KL. 18:00
Premium

Katolska kyrkan satsar lokalt – vill hålla fler mässor

Polisinsats ledde till långa köer på E6
NYHETER 2026-11-05 KL. 16:58

Polisinsats ledde till långa köer på E6

Läkare häktad – misstänks för grov misshandel
NYHETER 2026-11-05 KL. 14:40
Premium

Läkare häktad – misstänks för grov misshandel

Nu kommer julbelysningen upp
NYHETER 2026-11-05 KL. 13:45
Premium

Nu kommer julbelysningen upp

Eldsjälar kämpar för brons överlevnad
NYHETER 2026-11-05 KL. 13:00
Premium

Eldsjälar kämpar för brons överlevnad

Världsstjärnan besökte Kungsbacka:
SPORT 2026-11-05 KL. 11:10
Premium

Världsstjärnan besökte Kungsbacka: "Han är en konstnär"

Stoppades med falskt pass – nu åtalas mannen
NYHETER 2026-11-05 KL. 10:22
Premium

Stoppades med falskt pass – nu åtalas mannen

Avslöjar: Han blir Onsalas första värvning
FOTBOLL 2026-11-05 KL. 09:22
Premium

Avslöjar: Han blir Onsalas första värvning

Tränaren röt ifrån – det gav effekt
ISHOCKEY 2026-11-05 KL. 09:06
Premium

Tränaren röt ifrån – det gav effekt

Annas initiativ efter oron i Onsala: Hundägare ska öka tryggheten
NYHETER 2026-11-05 KL. 07:40
Premium

Annas initiativ efter oron i Onsala: Hundägare ska öka tryggheten

Dyrt hummerfiske för paret – får böta över 40 000
NYHETER 2026-11-05 KL. 06:45
Premium

Dyrt hummerfiske för paret – får böta över 40 000

Klev tvekande in i politiken – blev kvar i 34 år
NYHETER 2026-11-04 KL. 21:00

Klev tvekande in i politiken – blev kvar i 34 år

• ”Jag trodde vi hade kommit längre” • Har drivit uppmärksammad politikerskola i 20 år • Barnbarnets kommentar fick henne att trappa ner

Här är nya pop up-butiken på Kungsmässan
NYHETER 2026-11-04 KL. 20:00
Premium

Här är nya pop up-butiken på Kungsmässan

Halkan närmar sig – experten tipsar om broddar
NYHETER 2026-11-04 KL. 18:45
Premium

Halkan närmar sig – experten tipsar om broddar

Frillesåsbon uttagen till VM i Tokyo:
SPORT 2026-11-04 KL. 18:00
Premium

Frillesåsbon uttagen till VM i Tokyo: "Ska bli svinkul"

40 år sedan: Brandfest, älgstyckning och volleybollsuccé
NYHETER 2026-11-04 KL. 16:00
Premium

40 år sedan: Brandfest, älgstyckning och volleybollsuccé

Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00

Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn

Från brutet kontrakt till braksuccé
FOTBOLL 2026-11-04 KL. 13:40
Premium

Från brutet kontrakt till braksuccé

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

BLÅLJUS 2026-11-06 KL. 13:50
Man slagen och rånad i sitt hem
Premium | NYHETER 2026-11-06 KL. 13:00
S-politikern om omsorgen: ”Håller på att implodera”
Premium | NYHETER 2026-11-06 KL. 11:45
Brister på boendet – kommunen får betala 75 000
DEBATT 2026-11-06 KL. 11:17
Debatt: Illegal camping eller badparadis?
Premium | FOTBOLL 2026-11-06 KL. 10:33
Lämnar efter degraderingen – bildar tränarduo med sin bror
Premium | NYHETER 2026-11-06 KL. 07:55
Domstolen synade planerna för Gottskärs nya centrum
Premium | NYHETER 2026-11-06 KL. 07:20
Banarbete ger inställda tåg – bussar ersätter
Premium | NYHETER 2026-11-05 KL. 21:30
Komikerns löfte: "Jag har några jävla raketanekdoter"
Premium | NYHETER 2026-11-05 KL. 21:00
Polisstoppet på E6 – man medtogs för provtagning
Premium | BANDY 2026-11-05 KL. 20:00
Konkurrentens mardröm: Sjöarn väcks till liv
Premium | ISHOCKEY 2026-11-05 KL. 19:00
Hanhalsforwarden fick ansiktet krossat av pucken
Premium | FAMILJ 2026-11-05 KL. 18:00
Katolska kyrkan satsar lokalt – vill hålla fler mässor

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.