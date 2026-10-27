Debatt: Illegal camping eller badparadis?

Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Smarholmens badplats har de senaste åren förvandlats från ett badparadis till ett fullständigt kaos. Parkeringen vid badplatsen har förvandlats till en okontrollerad campingplats för husbilar.

Husbilsägare upptar stor plats även utanför bilen med markiser, campingmöbler, grillar och annan utrustning. Enligt vittnesuppgifter så tömmer en del sin latrin rakt ut i badviken och fyller kommunens sopkärl med sitt avfall.

Barnfamiljer, pensionärer och andra besökare har mycket svårt sommartid att hitta en parkeringsplats. Dessutom ska besökare betala en p-avgift på 40 kronor, oavsett om du bara vill ta ett dopp eller stanna hela dagen. Minderåriga förväntas ta ett enormt ansvar när de skall dirigera bilister i trafikkaoset och se till att alla betalar sin avgift.

Den mycket omdiskuterade nya handikapprampen har väckt många frågor (se bild från augusti). Under flera månader var ledstängerna täckta med sjögräs och tång, rampen var grön med växande alger och glashal. Vad kostade den? Varför bygger man en dyr ramp, men struntar helt i underhållet och säkerheten?

Även tömning av kommunens sopkärl är mycket otillräcklig under sommaren. Dessutom har det i minst en månad legat många stora gula plastsäckar med avfall på parkeringen som vid stormen flöt omkring och trasades sönder.

Detta är en kommunal badplats, kommunen måste ta sitt ansvar året runt! Är det tillåtet att bedriva obevakad camping i Smarholmen? Vilka tillstånd har kommunen? Vem ansvarar för ungdomarnas säkerhet när de sitter vid den smala hårt trafikerade vägen? Vilken skyldighet har kommunen till de boende i området? Vem ansvarar för brandsäkerheten och framkomlighet för utryckningsfordon?

P-avgift kan enkelt tas ut via app men första timmen skall vara avgiftsfri med p-skiva. Hänvisa alla husbilar till övre parkeringen och markera rutor så att de håller sig inom sin p-plats. P-avgiften kan kommunen sedan skänka till valfri organisation.

Trots att detta ämne tagits upp i media och många klagomål inkommit till kommunen så har alla åtgärder uteblivit. Vilken politiker vågar ta upp denna fråga i kommunfullmäktige?

Året runt-badande pensionär