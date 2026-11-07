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NYHETER 2026-11-08 KL. 19:00
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Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Av Jenny Segergren

Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund.
– Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.

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