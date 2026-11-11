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Julen flyttar in på Tjolöholm – här förbereds marknaden

Av Jenny Segergren

Hundratusentals lampor, kilometervis med sladdar och ett hundratal granar. Det råder bråda dagar när det lackar mot jul på Tjolöholm. NH följde med under förberedelserna.

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