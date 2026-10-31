Debatt: Resurspass raserar tryggheten

I en debattartikel lyfts oro för hur resurspass påverkar tryggheten för de äldre och kontinuiteten i omsorgen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka kommuns nygamla påhitt med resurspass skapar djup oro hos oss anhöriga och splittrar vardagen för våra gamla föräldrar.

Att ständigt behöva möta nya ansikten i sin absoluta närhet är inte en värdig äldreomsorg.

Det privata boendet och rummet ska vara en fredad zon. Men med kommunens nya schemasystem förvandlas de äldres vardag snarare till Kungsbacka station under rusningstid.

• Hur många nya människor ska en skör person behöva möta och förhålla sig till varje vecka?

• Hur många frågor om "vem, när och hur" ska en äldre människa i Kungsbacka orka svara på och hålla reda på?

Våra fantastiska undersköterskor gör ett hjältemodigt arbete under svåra förutsättningar. Det är inte dem vi kritiserar. Men systemet sviker dem lika mycket som de äldre. När personalen ständigt tvingas rotera till nya pass och nya avdelningar eller enheter försvinner kontinuiteten helt.

Resultatet blir ett totalt kaos. De äldre blir förvirrade av alla nya möten, och personalen hinner aldrig bygga den relation som krävs för en säker och god omvårdnad.

Kungsbacka kommuns chefer och ansvariga politiker i nämnden för Vård & Omsorg måste tänka om. Slopa resurspassen och sätt de äldres trygghet och undersköterskornas arbetsmiljö i första rummet!

Orolig anhörig i Kungsbacka