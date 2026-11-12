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NYHETER 2026-11-14 KL. 08:00
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Emilia, 5, har cp – familjen vill ändra synen på diagnosen

Av Joel Johansson

Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.

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