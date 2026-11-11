Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-12 KL. 17:00
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Partiet kräver extern granskning av hela äldreomsorgen

Av Christina Wagner

En översyn av hela verksamheten. Det uppdraget vill SD att vård- och omsorgsnämnden ska ge förvaltningen.

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