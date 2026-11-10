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NYHETER 2026-11-12 KL. 14:54

Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd

Av Linnea Andersson

En olycka har inträffat på E6. Ett körfält är blockerat och avfarten i närheten har stängts av.

Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd
Foto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade 14.40 vid Varlaavfarten i södergående riktning. Två personbilar är inblandade.

Räddningstjänsten är på plats och har stängt av påfarten. Ett körfält är blockerat.

Enligt räddningstjänsten har de båda bilarna fått sladd i det hala väglaget.

Händelsen har stor påverkan på trafiken.

Foto: Jenny Segergren



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