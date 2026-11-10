Två bilar i krock på E6 – påfarten avstängd

En olycka har inträffat på E6. Ett körfält är blockerat och avfarten i närheten har stängts av.
Olyckan inträffade 14.40 vid Varlaavfarten i södergående riktning. Två personbilar är inblandade.
Räddningstjänsten är på plats och har stängt av påfarten. Ett körfält är blockerat.
Enligt räddningstjänsten har de båda bilarna fått sladd i det hala väglaget.
Händelsen har stor påverkan på trafiken.
Foto: Jenny Segergren
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.