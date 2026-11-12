Regn, snö och sol – så blir helgvädret

Av Linnea Andersson

Regn, kanske lite snö och till sist en glimt av sol. Helgvädret bjuder på flera vändningar och det ostadiga vädret fortsätter in i nästa vecka.



Det blir en hel del regn under helgen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Minusgrader under natten kan göra vägarna hala på lördagsmorgonen. Samtidigt väntas ett nytt nederbördsområde dra in.

– Det skulle kunna bli en del snö inblandat i regnet på morgonen, men från och med klockan nio kommer nederbörden bara som regn, säger meteorolog Catharina Wahlström.

Framåt eftermiddagen blir uppehållen mellan skurarna något längre. Temperaturen väntas ligga på mellan fem och nio grader.

På söndagen ser vädret ut att bli något torrare. Molnen luckras upp under dagen och det finns goda chanser till sol under eftermiddagen. Temperaturen hamnar på mellan fem och åtta grader.

Men redan under söndagskvällen väntas regnet återvända. Det ostadiga vädret ser också ut att följa med in i nästa vecka.

– Det blir mycket regn i början av veckan. På tisdag skulle det kunna bli lite snö i det, säger Catharina Wahlström.