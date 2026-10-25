Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00

Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn

Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
Ridklubben är räddningen för många barn skriver dagens debattörer. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tänk dig ett barn som gång på gång försökt hitta sin plats. Som känt sig utanför, otillräckligt eller kämpat med psykisk ohälsa. Så kommer barnet till ett stall, möter en häst och människor som välkomnar utan att döma. Plötsligt finns en plats där barnet vågar delta och känner: Här hör jag hemma.

För det barnet är ridklubben så mycket mer än en fritidsaktivitet. Den kan vara skillnaden mellan utanförskap och tillhörighet.

Vi har med egna ögon sett vad Frillesås Rid- och Körklubbs inkluderande verksamhet, inte minst voltigen, betyder för barn och unga som haft svårt att hitta sin plats i andra sammanhang. Barn som stått vid sidan av får bli del av en grupp. De får växa genom ansvar, samarbete och tillit. Här finns trygga vuxna, vänskap och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. En häst frågar inte efter diagnoser eller tidigare misslyckanden. Den möter barnet som det är.

Under valrörelsen har flera partier i Kungsbacka lyft barns och ungas psykiska hälsa som en prioriterad fråga. Det välkomnar vi. Men hur går de ambitionerna ihop med förändringar av föreningsstödet som riskerar att försvaga just de verksamheter som skapar trygghet och gemenskap?

Förebyggande arbete sker inte bara i skolan eller vården. Det sker också i stallet, när ett barn vågar prova något nytt, hittar vänner och blir sett av en vuxen.

Ridsportens särskilda villkor måste också förstås. En häst är ingen fotboll som kan läggas undan efter träningen. Hästar behöver mat, omsorg och tillsyn varje dag, året runt. Anläggningarna kräver underhåll och kostnaderna finns kvar även när lektionerna gör uppehåll. Samtidigt bär ideella krafter en stor del av arbetet. Rättvisa är inte alltid att behandla alla idrotter exakt lika, utan att ta hänsyn till deras olika förutsättningar.

Vad händer med barnet som äntligen hittat sina första vänner om den trygga verksamheten försvinner? Vad kostar det samhället när barn förlorar en plats där de känner sig behövda?

Vi uppmanar Kungsbackas politiker att lyssna på ridklubbarna, göra en tydlig barnkonsekvensanalys och skapa ett långsiktigt stöd som värdesätter inkludering och förebyggande arbete. Bakom varje siffra i en utredning kan det finnas ett barn som äntligen hittat hem.

När ett barn säger ”Här har jag kompisar. Här får jag vara med. Här hör jag hemma”, då har föreningslivet lyckats med något ovärderligt. Det måste vara värt att bevara.

Anne Börjesson, Anette Alsterå, Anna Corneliussen,

tre före detta anställda på Hållbar Hälsa och Föreningsservice Kungsbacka kommun



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00
Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
DEBATT 2026-11-03 KL. 14:00
Debatt: Så närmar vi oss Kungsbackas potential
DEBATT 2026-11-01 KL. 16:00
Debatt: Inkluderingens paradox
DEBATT 2026-10-31 KL. 15:00
Debatt: Är siffror eller empati viktigast?
DEBATT 2026-10-30 KL. 14:00
Debatt: Chefer – här kommer en gratis idé
DEBATT 2026-10-30 KL. 09:00
Debatt: Det går att skapa en bättre jul
DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00
Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring
DEBATT 2026-10-27 KL. 14:00
Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas
DEBATT 2026-10-26 KL. 11:00
Debatt: Bröstcancer går inte i pension
DEBATT 2026-10-25 KL. 10:00
Debatt: Kungsbackas framtid kräver kloka beslut

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-11-03 KL. 14:00
Debatt: Så närmar vi oss Kungsbackas potential
DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00
Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn

Fler nyheter

Sport: Från brutet kontrakt till braksuccéNyheter: Lyckat projekt: Nu kan miljonsatsningen förlängasBlåljus: Tjuvar försökte ta sig in i garage – avbröts av boendeNyheter: Kvinna svimmade och fick blödande magsår – efter läkemedelsmiss
Halkan närmar sig – experten tipsar om broddar
NYHETER 2026-11-04 KL. 18:45
Premium

Halkan närmar sig – experten tipsar om broddar

TV-klipp och nyheter

Frillesåsbon uttagen till VM i Tokyo:
2026-11-04 KL. 18:00
Premium

Frillesåsbon uttagen till VM i Tokyo: "Ska bli svinkul"

Jultävlingen i gång – barnens idéer ska lysa upp staden
2026-11-04 KL. 12:16
Premium

Jultävlingen i gång – barnens idéer ska lysa upp staden

Från brutet kontrakt till braksuccé
2026-11-04 KL. 14:01
Premium

Från brutet kontrakt till braksuccé

40 år sedan: Brandfest, älgstyckning och volleybollsuccé
2026-11-04 KL. 16:00
Premium

40 år sedan: Brandfest, älgstyckning och volleybollsuccé

Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00

Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn

Lyckat projekt: Nu kan miljonsatsningen förlängas
NYHETER 2026-11-04 KL. 11:45

Lyckat projekt: Nu kan miljonsatsningen förlängas

Här ligger dimman tät – kan dröja sig kvar
NYHETER 2026-11-04 KL. 11:15

Här ligger dimman tät – kan dröja sig kvar

Tjuvar försökte ta sig in i garage – avbröts av boende
NYHETER 2026-11-04 KL. 07:52

Tjuvar försökte ta sig in i garage – avbröts av boende

Kvinna svimmade och fick blödande magsår – efter läkemedelsmiss
NYHETER 2026-11-04 KL. 06:45

Kvinna svimmade och fick blödande magsår – efter läkemedelsmiss

Nyckelspelaren om utbrottet: ”Man bryr sig”
BANDY 2026-11-03 KL. 22:13
Premium

Nyckelspelaren om utbrottet: ”Man bryr sig”

FBK:s rävspel – nu var målvakten tillbaka på riktigt
BANDY 2026-11-03 KL. 21:51
Premium

FBK:s rävspel – nu var målvakten tillbaka på riktigt

Klas Östergren på teatern – se vimmelbilderna
NYHETER 2026-11-03 KL. 20:45
Premium

Klas Östergren på teatern – se vimmelbilderna

Gård med biosalong och underjordisk gång väckte intresse
NYHETER 2026-11-03 KL. 19:30
Premium

Gård med biosalong och underjordisk gång väckte intresse

Stigarna rustas – här ska fler kunna ta sig ut i skogen
NYHETER 2026-11-03 KL. 17:45
Premium

Stigarna rustas – här ska fler kunna ta sig ut i skogen

Signalfel på tågsträckan – kan leda till förseningar
NYHETER 2026-11-03 KL. 15:58

Signalfel på tågsträckan – kan leda till förseningar

Debatt: Så närmar vi oss Kungsbackas potential
DEBATT 2026-11-03 KL. 14:00

Debatt: Så närmar vi oss Kungsbackas potential

Lång kö till ridklubben – men kommunens planer oroar
NYHETER 2026-11-03 KL. 12:12
Premium

Lång kö till ridklubben – men kommunens planer oroar

Kungsbacka sticker ut – så stor är arbetslösheten
NYHETER 2026-11-03 KL. 11:45
Premium

Kungsbacka sticker ut – så stor är arbetslösheten

Krossad ruta när märkesväska stals ur bil
NYHETER 2026-11-03 KL. 11:09

Krossad ruta när märkesväska stals ur bil

Värmekamera kan spåra onödiga energitjuvar
NYHETER 2026-11-03 KL. 08:05
Premium

Värmekamera kan spåra onödiga energitjuvar

Polis stoppade bil efter larm om farlig körning
NYHETER 2026-11-03 KL. 07:33

Polis stoppade bil efter larm om farlig körning

Tidsbrist i hemtjänsten – flera brukare blev utan besök
NYHETER 2026-11-03 KL. 06:45
Premium

Tidsbrist i hemtjänsten – flera brukare blev utan besök

Josefine Rybrinks förlösande guldjubel:
FOTBOLL 2026-11-02 KL. 21:13
Premium

Josefine Rybrinks förlösande guldjubel: "Äntligen!"

18 bilder från guldyran

Här är expertens råd inför valet av vinterdäck
NYHETER 2026-11-02 KL. 20:00

Här är expertens råd inför valet av vinterdäck

Dags att byta till vinterdäck – polisen reder ut reglerna
NYHETER 2026-11-02 KL. 19:30
Premium

Dags att byta till vinterdäck – polisen reder ut reglerna

Kända författaren: ”Har aldrig skrivit en bok jag skäms för”
NYHETER 2026-11-02 KL. 19:00
Premium

Kända författaren: ”Har aldrig skrivit en bok jag skäms för”

Hon fick konstuppdraget – nu pryder verken nya boendet
KONST 2026-11-02 KL. 18:00
Premium

Hon fick konstuppdraget – nu pryder verken nya boendet

Lutar åt comeback för profilen
BANDY 2026-11-02 KL. 17:30
Premium

Lutar åt comeback för profilen

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-11-04 KL. 18:45
Halkan närmar sig – experten tipsar om broddar
Premium | SPORT 2026-11-04 KL. 18:00
Frillesåsbon uttagen till VM i Tokyo: "Ska bli svinkul"
Premium | NYHETER 2026-11-04 KL. 16:00
40 år sedan: Brandfest, älgstyckning och volleybollsuccé
Premium | FOTBOLL 2026-11-04 KL. 14:01
Från brutet kontrakt till braksuccé
DEBATT 2026-11-04 KL. 14:00
Debatt: Ridklubben är räddningen för många barn
Premium | NYHETER 2026-11-04 KL. 12:16
Jultävlingen i gång – barnens idéer ska lysa upp staden
NYHETER 2026-11-04 KL. 11:45
Lyckat projekt: Nu kan miljonsatsningen förlängas
NYHETER 2026-11-04 KL. 11:15
Här ligger dimman tät – kan dröja sig kvar
NYHETER 2026-11-04 KL. 07:52
Tjuvar försökte ta sig in i garage – avbröts av boende
NYHETER 2026-11-04 KL. 06:45
Kvinna svimmade och fick blödande magsår – efter läkemedelsmiss
Premium | BANDY 2026-11-03 KL. 22:13
Nyckelspelaren om utbrottet: ”Man bryr sig”
Premium | BANDY 2026-11-03 KL. 21:51
FBK:s rävspel – nu var målvakten tillbaka på riktigt

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.