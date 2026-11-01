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DEBATT 2026-11-13 KL. 10:00

Debatt: Stora LSS-löften kräver också en regering

Debatt: Stora LSS-löften kräver också en regering

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När lagen om stöd och service för vissa funktionsvarierade (LSS) kom var det en av Sveriges viktigaste frihetsreformer. Människor som tidigare varit beroende av andras välvilja fick lagstadgade rättigheter. Drygt trettio år senare är verkligheten på många håll en annan. Därför vill vi liberaler genomföra en ny LSS-reform som återupprättar friheten, självbestämmandet och tryggheten.

Inför valet 2026 lovade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet omfattande förbättringar av LSS. Det talades om stärkt personlig assistans, statligt huvudmannaskap och återupprättade rättigheter. Ambitionerna var höga. Men efter valet har partierna inte ens kunnat enas om ett gemensamt regeringsalternativ.

Det blottlägger en avgörande skillnad mellan att lova förändring och att kunna genomföra den. Vallöften blir inte verklighet av sig själva. Stora reformer kräver politiskt ledarskap, prioriteringar och en majoritet i riksdagen.

Centerpartiets funktionsrättspolitiska talesperson, hallänning Christofer Bergenblock, talar varmt om behovet att återupprätta LSS. Där delar vi problembilden. Samtidigt kräver stora reformer mer än goda intentioner. Det krävs också en regering som kan samla en majoritet bakom dem.

Liberalerna vill ha ett statligt samlat ansvar för den personliga assistansen, en hög och indexerad assistansersättning och en stärkt rätt till ledsagning. Vi vill ha rättssäkrare behovsbedömningar, en särskild LSS-inspektion och ett slut på orimliga återkrav som drabbar människor som gjort rätt för sig.

Framför allt måste vi göra upp med de snäva bedömningar som under lång tid har begränsat människors rätt till personlig assistans. Vi vill återinföra helhetssynen där människors faktiska behov väger tyngre än administrativa gränsdragningar och detaljerade minutbedömningar. Rätten till stöd ska inte avgöras av hur väl en människa lyckas passa in i myndighetens definitioner av grundläggande behov. Lagstiftningen ska anpassas efter människors behov.

LSS skapades för att ge människor makten över sina egna liv. Det är den frihetsreformen vi liberaler vill återupprätta. För den som menar allvar med att stärka LSS räcker det inte att vara överens om målet. Man måste också kunna samla stöd för vägen dit.

Hanna Schölander (L),

riksdagsledamot



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