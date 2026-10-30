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FOTBOLL 2026-11-12 KL. 19:00
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NH:s stora betygsättning – så bra var damlagen 2026

Av Eric Andersson, Christian Johansson

En fotbollssäsong har gått i mål och den har innehållit både besvikelser och överraskningar. NH tog på sig uppdraget att betygsätta hur samtliga damlag presterat 2026 där ett får toppbetyg och tre (!) underkänns.

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