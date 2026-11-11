Bilist i krock med rådjur

Av Christina Wagner

En olycka har inträffat mellan en personbil och ett rådjur. Jägare är inkallade för att eftersöka rådjuret.



Genrebild: Norra Halland

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TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade vid kl 16.34 på länsväg 932 i riktning mot Fjärås. Ingen person ska ha skadats.

– Det är inga personskador vad jag kan utläsa här. Det blir eftersöksjägare som åker på det, säger polisens presstalesman Tamara Fuentes.