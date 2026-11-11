Bilist i krock med rådjur

En olycka har inträffat mellan en personbil och ett rådjur. Jägare är inkallade för att eftersöka rådjuret.
Olyckan inträffade vid kl 16.34 på länsväg 932 i riktning mot Fjärås. Ingen person ska ha skadats.
– Det är inga personskador vad jag kan utläsa här. Det blir eftersöksjägare som åker på det, säger polisens presstalesman Tamara Fuentes.
✔ De får högsta betyg ✔ Tre (!) lag underkänns ✔ "Graviditetsbonanza"
Ostraffad tidigare elev hotade rektorer
Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.