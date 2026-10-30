Debatt: Vänstersväng – nej tack

Hos väljarna finns ett tydligt nej till en vänstersväng, skriver Tommy Rydfeldt (L) i debattartikeln.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Dokusåpan ”Regeringsbildning” fortsätter utan att något egentligen händer. Nooshi Dadgostar (V) hävdar att Sverige röstat för en vänstersväng. Elisabeth Thand Ringqvist (C) hävdar i sin tur att Sverige röstat för mittenpolitik, vad nu det är? Speciellt konstigt att se Socialdemokraterna som mittenparti, ett parti som i partiprogrammet skriver att de driver demokratisk socialism.

Men Socialdemokraterna säger ingenting. Miljöpartiet verkar ha åkt på semester. Sanningen är att endast 42,54 procent röstade på de tre rödgröna partierna S-V-MP. Det är alltså en tydlig ickesocialistisk majoritet i riksdagen.

Hos väljarna finns ett tydligt nej till en vänstersväng.

Även i Kungsbacka gav väljarna ett tydligt besked att man inte vill ha någon vänstersväng. Alliansen M-C-L-KD fick samma mandatantal som i valet 2022, 33 av 61. Trots, eller på grund av, Socialdemokraternas populistiska popcornpolitik tappar man ett mandat. Det eviga hackandet under mandatperioden på majoritetens politik gav inte fler utan färre röster.

I Kungsbacka fortsätter den framgångsrika borgerliga politiken i en kommun där fler vill bosätta sig.

På riksplanet får vi hoppas på att vi till slut får en regering som motsvarar det väljarna röstat på. Det finns inget stöd hos väljarna för ökad invandring, tillbakagång till den slappa rättspolitiken, stora skattehöjningar och nej till kärnkraft.

Tommy Rydfeldt (L),

ordförande Individ & Familjeomsorg