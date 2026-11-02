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FOTBOLL 2026-11-13 KL. 16:21
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Därför valde mittfältaren en återkomst

Av Eric Andersson

Jonathan Gunnarsson startade de flesta matcherna för Tölö IF i trean under den gångna säsongen. Så varför valde han en återkomst till IFK Fjärås i femman?

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